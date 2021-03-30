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30 березня 2021, 13:01 20

Жорсткий карантин у Львові продовжили до 12 квітня

30 березня 2021, 13:01 20
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Транспорт переходить в режим спецперевезень
Транспорт переходить в режим спецперевезень
Фото: з відкритих джерел
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У Львові комісія з надзвичайних ситуацій вирішила посилені карантинні обмеження продовжити до 12 квітня через різке збільшення COVID-хворих і госпіталізацій.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Facebook, передає RegioNews.

Так, серед карантинних обмежень:

  • транспорт переходить в режим спецперевезень. Безкоштовний проїзд всіх пільгових категорій призупинено;
  • магазини непродовольчої групи та будівельних товарів працюють лише на виніс та за попереднім замовленням;
  • непродовольчі ринки, а також змішані ринки (продовольчої та непродовольчої групи товарів), повинні бути зачинені;
  • відкриття літніх майданчиків відтерміновується до 12 квітня;
  • заборонено проведення усіх масових заходів;
  • усі заклади харчування працюють лише на виніс та адресну доставку.

Крім того, школи залишаються на дистанційному навчанні, а усі дитячі садки переходять в режим чергових груп для дітей, батьки яких працюють.

Нагадаємо, на території Львівської області з 25 березня встановлено "червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

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