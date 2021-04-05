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05 апреля 2021, 11:26 519

Во Львове могут остановить авиационное и железнодорожное сообщение - Садовый

05 апреля 2021, 11:26 519
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В городе действует жесткий карантин минимум до 12 апреля
В городе действует жесткий карантин минимум до 12 апреля
Фото: из открытых источников
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Мэр Львова Андрей Садовый допускает введение в городе полного локдауна, в частности, закрытие авиационного и железнодорожного сообщения.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета, передает RegioNews.

Он рассказал, что в городских медицинских учреждениях госпитализированы 1112 человек. Пациенты продолжают поступать каждый день несмотря на увеличение коек в COVID-больницах.

Андрей Садовый добавил, что в воскресенье госпитализировали 46 новых тяжелобольных пациентов. Ситуация с распространением коронавируса в городе остается сложной.

По поводу карантина, то пока все без изменений, но если пойдет ухудшение, то могут закрыть все: и авиа, и железнодорожное сообщение со Львовом", - сказал мэр Львова.

Напомним, ранее жесткий карантин во Львове продлили до 12 апреля, транспорт переходит в режим спецперевозок.

2 апреля во Львове возле больницы образовалась очередь "скорых" с больными COVID-19.

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