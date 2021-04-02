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02 квітня 2021, 16:55 350

У Львові біля лікарні утворилася черга "швидких" із хворими на COVID-19

02 квітня 2021, 16:55 350
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Минулої доби у Львівській області зафіксували рекордну кількість нових випадків коронавірусу
Фото: Facebook
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У Львові біля Клінічної лікарні швидкої помітили черги із автомобілів швидкої допомоги, які чекали, щоб передати лікарям тяжких пацієнтів із COVID-19.

Про це у Facebook повідомив депутат Львівської міської ради Євген Бойко, передає RegioNews.

Черга зі швидких з пацієнтами на Ковід біля лікарні на Топольній Львів, 02.04.2021 рік", - написав депутат.

Також працівник лікарні Олег Самчук повідомив у соціальній мережі, що зараз у медичному закладі перебуває 490 пацієнтів із коронавірусним захворюванням, 43 із них знаходяться в реанімації, 16 пацієнтів підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

За минулу добу на Львівщині зафіксували 1668 нових хворих, що є найбільшим показником серед усіх областей.

Нагадаємо, жорсткий карантин у Львові продовжили до 12 квітня, транспорт переходить в режим спецперевезень.

коронавірус Львів швидка допомога лікарні черги пацієнти

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