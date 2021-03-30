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30 березня 2021, 17:14 8

На Полтавщині посилюють карантин: коли і що заборонять

30 березня 2021, 17:14 8
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Обмеження будуть діяти з 3 по 17 квітня
Обмеження будуть діяти з 3 по 17 квітня
Фото з відкритих джерел
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У Полтавській області посилюють карантинні обмеження. Вони будуть діяти з 3 по 17 квітня

Таке рішення ухвалила регіональна комісія ТЕБ та НС, пише RegioNews.

Так, з четверга, в області буде заборонено прийом відвідувачів у кафе, ресторанах і барах, крім роботи на винос і доставку. Також не працюватимуть торгові центри і розважальні заклади.

Також буде заборонений прийом відвідувачів у закладах культури та проводити масові заходи, крім автоконцертів тощо.

Крім того, ресторанах у готелях буде заборонено працювати з 23:00 до 6:00, однак вони зможуть надавати послуги з харчування у готельному номері за замовленням клієнтів.

Також на час карантину в Полтавській області заборонена робота спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів, діяльність непродовольчих ринків.

При цьому забороняється відвідування навчальних закладів, крім:

  • студентів 6 курсу та інтернів, які отримують освіту за медичними напрямами і залучених в подоланні наслідків поширення коронавірусу;
  • вихованців дитсадків;
  • 1-4 класи шкіл;
  • спецшкіл та навчально-реабілітаційних центрів

Зазначимо, що Полтавська область перебуває в "помаранчевій" зоні карантину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Полтавської ОДА Синєгубов відкрив лабораторію для діагностики COVID-19.

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