Разумков розповів, чи варто очікувати комендантську годину в Україні
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков розповів, що не хотів би введення в Україні комендантської години.
Як передає RegioNews, про це повідомляє телеканал "Україна 24".
Відповідаючи на питання: "чи буде введено комендантську годину", Разумков сказав, що з його введенням "ситуація досить непроста".
Я б не хотів, щоб це сталося. Для введення комендантської години потрібно оголошувати надзвичайний стан", - сказав він.
Прийняти рішення про введення надзвичайного стану може як президент, так і депутати. Надзвичайний стан на всій території України може бути введено не більше ніж на 30 днів, в окремих її місцевостях - не більше ніж на 60 днів. У разі необхідності його можуть продовжити, але не більше ніж на 30 днів.
Це доволі непростий процес. Мені б дуже не хотілося, щоб навіть у зв'язку з COVID-19 ми змушені були піти на таку міру", - сказав спікер.
При введенні надзвичайного стану, може бути зупинена робота громадського транспорту або заборонено користуватися окремими його видами.
Як повідомлялося, 30 березня Разумков назвав умову, за якої в Україні введуть загальнонаціональний локдаун. Він вважає, що це теоретично можливо.
Також у МОЗ розповіли, чи можуть в Україні впровадити комендантську годину. В Україні ситуація з коронавірусом погіршується.