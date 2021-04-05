Разумков розповів, чи варто очікувати комендантську годину в Україні

Для введення комендантської години потрібно спочатку оголосити надзвичайний стан

Для введення комендантської години потрібно спочатку оголосити надзвичайний стан

Фото: з відкритих джерел

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков розповів, що не хотів би введення в Україні комендантської години.

Як передає RegioNews, про це повідомляє телеканал "Україна 24".

Відповідаючи на питання: "чи буде введено комендантську годину", Разумков сказав, що з його введенням "ситуація досить непроста".

Я б не хотів, щоб це сталося. Для введення комендантської години потрібно оголошувати надзвичайний стан", - сказав він.

Прийняти рішення про введення надзвичайного стану може як президент, так і депутати. Надзвичайний стан на всій території України може бути введено не більше ніж на 30 днів, в окремих її місцевостях - не більше ніж на 60 днів. У разі необхідності його можуть продовжити, але не більше ніж на 30 днів.

Це доволі непростий процес. Мені б дуже не хотілося, щоб навіть у зв'язку з COVID-19 ми змушені були піти на таку міру", - сказав спікер.

При введенні надзвичайного стану, може бути зупинена робота громадського транспорту або заборонено користуватися окремими його видами.

Як повідомлялося, 30 березня Разумков назвав умову, за якої в Україні введуть загальнонаціональний локдаун. Він вважає, що це теоретично можливо.

Також у МОЗ розповіли, чи можуть в Україні впровадити комендантську годину. В Україні ситуація з коронавірусом погіршується.