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05 апреля 2021, 10:30 393

В Полтаве предприниматели протестуют против жесткого карантина

05 апреля 2021, 10:30 393
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Представители бизнеса митингуют против закрытия рынков
Представители бизнеса митингуют против закрытия рынков
Фото: zmist.pl.ua
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Сегодня, 5 апреля в Полтаве под зданием ОГА предприниматели в очередной раз вышли на акцию протеста против жесткого карантина.

Об этом сообщает Суспільне, издание "Зміст", передает RegioNews.

Предприниматели, работающие на центральном вещевом рынке в Полтаве, во второй раз вышли на пикет, чтобы выразить свое недовольство закрытием рынков на период действия карантина.

Они заявляют, что очередной локдаун "ударит" по малому бизнесу.

Подобная акция состоялась 1 апреля. Тогда руководство областной администрации сообщило, что отменить ограничение на работу рынков невозможно.

В Полтавской области с 3 по 17 апреля действуют усиленные ограничения, они касаются работы кафе, ресторанов и ТРЦ. Также на время карантина в Полтавской области запрещена работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, деятельность непродовольственных рынков.

Напомним, 1 апреля в Полтаве предприниматели устроили протест, они требовали, чтобы вещевой и продуктовый рынки не закрывали.

коронавирус карантин Полтава протест митинг рынки локдаун

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