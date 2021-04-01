У Полтаві підприємці влаштували протест

Вони вимагають, щоб речовий і продуктовий ринки не закривали

Вони вимагають, щоб речовий і продуктовий ринки не закривали

Фото: np.pl.ua

Сьогодні, 1 квітня, біля Полтавської облдержадміністрації мітингують підприємці, які вимагають від влади не вводити карантинні обмеження, що передбачають закриття ринків.

Як передає RegioNews, про це повідомляють "Новини Полтавщини”.

Підприємці продуктових та непродовольчих ринків вимагають дозволити їм працювати.

"Головна вимога, щоб нам пояснили, якими критеріями керувались, приймаючи рішення про закриття ринків. Чи є якісь цифри, що дані території є місцями розповсюдження COVID-19, і якщо їх закрити ситуація нормалізується. Підприємці хочуть працювати. Хай будуть посилені протиепідеміологічні заходи, контроль за їх дотриманням і хай люди працюють і сплачують податки”, - розповів перший заступник голови споживчого кооперативу "Народна кооперація Полтавщина” Олександр Лещенко.

Свої вимоги протестувальники передали керівництву Полтавської ОДА.

У Полтавській області з 3 по 17 квітня посилять карантинні обмеження.

Нагадаємо, 30 березня у Чернівцях підприємці протестують проти карантину.