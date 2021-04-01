08:59  01 квітня
В Україні новий антирекорд за кількістю летальних випадків від COVID-19
09:42  01 квітня
У Миколаєві поліцейські звільнили киянина, якого три роки утримували в полоні
08:11  01 квітня
Російські найманці здійснили низку провокацій на Донбасі
UA | RU
UA | RU
01 квітня 2021, 10:46 377

У Полтаві підприємці влаштували протест

01 квітня 2021, 10:46 377
Читайте также на русском языке
Вони вимагають, щоб речовий і продуктовий ринки не закривали
Вони вимагають, щоб речовий і продуктовий ринки не закривали
Фото: np.pl.ua
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 1 квітня, біля Полтавської облдержадміністрації мітингують підприємці, які вимагають від влади не вводити карантинні обмеження, що передбачають закриття ринків.

Як передає RegioNews, про це повідомляють "Новини Полтавщини”.

Підприємці продуктових та непродовольчих ринків вимагають дозволити їм працювати.

"Головна вимога, щоб нам пояснили, якими критеріями керувались, приймаючи рішення про закриття ринків. Чи є якісь цифри, що дані території є місцями розповсюдження COVID-19, і якщо їх закрити ситуація нормалізується. Підприємці хочуть працювати. Хай будуть посилені протиепідеміологічні заходи, контроль за їх дотриманням і хай люди працюють і сплачують податки”, - розповів перший заступник голови споживчого кооперативу "Народна кооперація Полтавщина” Олександр Лещенко.

Свої вимоги протестувальники передали керівництву Полтавської ОДА.

У Полтавській області з 3 по 17 квітня посилять карантинні обмеження.

Нагадаємо, 30 березня у Чернівцях підприємці протестують проти карантину.

зарплати карантин Полтава протести підприємці

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Брудний Харків: Терехов відкриє під вибори нове звалище сміття за 1,2 млрд
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі публікації »
Віталій Бала
Ігор Попов
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua