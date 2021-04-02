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02 квітня 2021, 21:09 139

Президент назвав диверсією пошкодження "труби Медведчука"

02 квітня 2021, 21:09 139
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Глава держави пообіцяв кримінальну відповідальність причетним до цього
Глава держави пообіцяв кримінальну відповідальність причетним до цього
Фото з відкритих джерел
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Президент Володимир Зеленський заявив про пошкодження частини нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", який рішенням Ради нацбезпеки і оборони повернули державі. Він назвав це диверсією.

Про це йшлося у його відеозверненні, передає RegioNews.

В процесі передачі виявилося, що протягом 2017-2019 років було знищено майже 400 кілометрів нафтопроводу. Це диверсія, наслідком якої будуть кримінальні справи та кримінальна відповідальність. Причетним до цього скажу коротко: ваше дело труба, - заявив глава держави.

Як відомо, 24 лютого суд наклав арешт на "трубу Медведчука", її передадуть під контроль держави. Слідство розслідує кримінальну справу за фактом незаконного виведення нафтопроводу із державної власності.

Раніше, 19 лютого рішенням РНБО введені санкції проти Віктора Медведчука і Оксани Марченко. Санкції вводяться в розслідуванні СБУ за фінансування тероризму.

Ввечері 20 лютого президент Зеленський підписав указ про санкції проти Медведчука і Марченко.

Володимир Зеленський кримінал президент Віктор Медведчук Диверсія труба Медведчука

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