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02 апреля 2021, 21:09 143

Президент назвал диверсией повреждение "трубы Медведчука"

02 апреля 2021, 21:09 143
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Глава государства пообещал уголовную ответственность причастным к этому
Глава государства пообещал уголовную ответственность причастным к этому
Фото из открытых источников
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Президент Владимир Зеленский заявил о повреждении части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", который решением Совета нацбезопасности и обороны вернули государству. Он назвал это диверсией.

Об этом шла речь в его видеообращении, передает RegioNews.

В процессе передачи оказалось, что в течение 2017-2019 годов было уничтожено почти 400 километров нефтепровода. Это диверсия, следствием которой будут уголовные дела и уголовная ответственность. Причастным к этому скажу коротко: ваше дело труба, - заявил глава государства.

Как известно, 24 февраля суд наложил арест на "трубу Медведчука", ее передадут под контроль государства. Следствие расследует уголовное дело по факту незаконного вывода нефтепровода из государственной собственности.

Ранее, 19 февраля решением СНБО введены санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Санкции вводятся в расследовании СБУ по финансированию терроризма.

Вечером 20 февраля президент Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука и Марченко.

Владимир Зеленский криминал президент Виктор Медведчук Диверсия труба Медведчука

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