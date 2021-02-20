Зеленський підписав указ про санкції проти Медведчука й Марченко

Санкції розраховані на три роки

Санкції розраховані на три роки

Фото з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти народного депутата Віктора Медведчука. Санкції розраховані на три роки.

Як пише RegioNews, про це йдеться в документі, опублікованому на сайті Офісу президента.

Санкції введені проти 19 юридичних осіб та 8 фізичних осіб. Серед них Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко, а також кілька громадян Росії.

До санкційного списку потрапили:

Костянтин Вацьковський - громадянин Росії

Валерій Донченко - громадянин Росії

Наталя Лавренюк - громадянка України

Сергій Лісогор - громадянин Росії

Оксана Марченко - громадянка України

Олександр Маслюк - громадянин Росії

Віктор Медведчук - громадянин України

Михайло Попов - громадянин Росії

Конкретно санкції проти Медведчука передбачають блокування активів, обмеження торгових операцій, припинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, анулювання ліцензій на користування надрами. Також заборонений транзит ресурсів по території України, виведення капіталів за кордон.

Крім того, він не зможе брати участь в приватизації, інвестувати за кордон, а також розміщувати валютні цінності на рахунках за кордоном.

Нагадаємо, 19 лютого рішенням РНБО введені санкції проти Віктора Медведчука і Оксани Марченко. Санкції вводяться через розслідування СБУ за фінансування тероризму.

РНБО хоче повернути державі "трубу Медведчука". Територією України проходить 1433 км трубопроводу.