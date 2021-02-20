Зеленський підписав указ про санкції проти Медведчука й Марченко
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти народного депутата Віктора Медведчука. Санкції розраховані на три роки.
Як пише RegioNews, про це йдеться в документі, опублікованому на сайті Офісу президента.
Санкції введені проти 19 юридичних осіб та 8 фізичних осіб. Серед них Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко, а також кілька громадян Росії.
До санкційного списку потрапили:
- Костянтин Вацьковський - громадянин Росії
- Валерій Донченко - громадянин Росії
- Наталя Лавренюк - громадянка України
- Сергій Лісогор - громадянин Росії
- Оксана Марченко - громадянка України
- Олександр Маслюк - громадянин Росії
- Віктор Медведчук - громадянин України
- Михайло Попов - громадянин Росії
Конкретно санкції проти Медведчука передбачають блокування активів, обмеження торгових операцій, припинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, анулювання ліцензій на користування надрами. Також заборонений транзит ресурсів по території України, виведення капіталів за кордон.
Крім того, він не зможе брати участь в приватизації, інвестувати за кордон, а також розміщувати валютні цінності на рахунках за кордоном.
Нагадаємо, 19 лютого рішенням РНБО введені санкції проти Віктора Медведчука і Оксани Марченко. Санкції вводяться через розслідування СБУ за фінансування тероризму.
РНБО хоче повернути державі "трубу Медведчука". Територією України проходить 1433 км трубопроводу.