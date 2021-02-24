09:14  24 лютого
Коронавірус в Україні: за добу виявили 5850 нових випадків
08:59  24 лютого
Прокурор Одещини відреагував на протести у підтримку Стерненка
08:11  24 лютого
Двадцять порушень за добу: в ООС повідомляють про двох поранених та одного загиблого
UA | RU
UA | RU
24 лютого 2021, 15:48 32

Суд наклав арешт на "трубу Медведчука", її передадуть під контроль держави

24 лютого 2021, 15:48 32
Читайте также на русском языке
Слідство розслідує кримінальну справу за фактом незаконного виведення нафтопроводу із державної власності
Слідство розслідує кримінальну справу за фактом незаконного виведення нафтопроводу із державної власності
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) наклав арешт на частину магістрального нафтопроводу “Самара - Західний напрямок”.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

В СБУ зазначили, що відповідне рішення ВАКС ухвалив 23 лютого на підставі доказів, зібраних спільно СБУ, НАБУ, САП та Офісу генпрокурора.

За фактом виведення з державної власності майна вартістю понад 200 млн грн. та передачі в комерційне користування структурам, афілійованим з Віктором Медведчуком, розслідується кримінальна справа.

Майно (в тому числі будівлі, споруди, інші об’єкти, що знаходяться в Україні, і які забезпечують діяльність нафтопродуктопроводу) буде передано від комерційної структури до Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА)”, - йдеться в повідомленні.

Під контроль АРМА передадуть все майно, зокрема будівлі, споруди та інші об'єкти, які розташовані на території Житомирської, Рівненської, Львівської, Закарпатської областей.

У відомстві додали, що спільно Національним антикорупційним бюро проводяться заходи з передачі усього об’єкту нафтопроводу під контроль державного акціонерного товариства "Укртранснафта”, щоб забезпечити його збереження.

Нагадаємо, Стало відомо, скільки українців підтримують санкції проти Медведчука і Марченко.

Раніше керівник Фонду держмайна розповів коли "нафтопровід Медведчука" повернуть у власність держави.

Віктор Медведчук НАБУ СБУ нафта нафтопродуктопровід кримінальна справа

Стало відомо, скільки українців підтримують санкції проти Медведчука і Марченко
24 лютого 2021, 13:58
Медведчук намагається відновити трансляцію кремлівської пропаганди – Ткаченко
23 лютого 2021, 21:08
На суддю у справі Стерненка тисли Татаров, Венедіктова і Труханов - нардеп
23 лютого 2021, 15:54
Всі новини »
 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
"Готові звільнятися": що не так з індійською вакциною і що думають про неї медики
Амбіційний Симчишин: меру Хмельницького стає тісно в рамках одного міста
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Віталій Бала
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua