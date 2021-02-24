Суд наклав арешт на "трубу Медведчука", її передадуть під контроль держави

Слідство розслідує кримінальну справу за фактом незаконного виведення нафтопроводу із державної власності

Слідство розслідує кримінальну справу за фактом незаконного виведення нафтопроводу із державної власності

Фото: СБУ

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

В СБУ зазначили, що відповідне рішення ВАКС ухвалив 23 лютого на підставі доказів, зібраних спільно СБУ, НАБУ, САП та Офісу генпрокурора.

За фактом виведення з державної власності майна вартістю понад 200 млн грн. та передачі в комерційне користування структурам, афілійованим з Віктором Медведчуком, розслідується кримінальна справа.

Майно (в тому числі будівлі, споруди, інші об’єкти, що знаходяться в Україні, і які забезпечують діяльність нафтопродуктопроводу) буде передано від комерційної структури до Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА)”, - йдеться в повідомленні.

Під контроль АРМА передадуть все майно, зокрема будівлі, споруди та інші об'єкти, які розташовані на території Житомирської, Рівненської, Львівської, Закарпатської областей.

У відомстві додали, що спільно Національним антикорупційним бюро проводяться заходи з передачі усього об’єкту нафтопроводу під контроль державного акціонерного товариства "Укртранснафта”, щоб забезпечити його збереження.

Нагадаємо, Стало відомо, скільки українців підтримують санкції проти Медведчука і Марченко.

Раніше керівник Фонду держмайна розповів коли "нафтопровід Медведчука" повернуть у власність держави.