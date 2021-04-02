Українська армія готова дати відсіч будь-кому, - Зеленський

Однак протидіяти російській агресії Україна буде дипломатичним шляхом

Однак протидіяти російській агресії Україна буде дипломатичним шляхом

Фото www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія готова дати відсіч будь-кому. Однак, за його словами, Україна буде йти дипломатичним шляхом для протидії російській агресії.

Про це Президент заявив у своєму відеозверненні, передає RegioNews.

Наша армія здатна дати відсіч будь-кому. І це зміцнює наші позиції для врегулювання ситуації дипломатичним шляхом, який обрала Україна для реінтеграції окупованих територій, - сказав він.

Президент підкреслив, що Україна має повну підтримку міжнародних партнерів, зокрема Європи та Сполучених Штатів.

Одним з підтверджень цього є розмова, який я провів з Байденом. Ми детально обговорили ситуацію на Донбасі. Байден запевнив, що Україна ніколи не залишиться віч-на-віч з агресією Росії, - додав Зеленський.

Як повідомлялося, у Кабміні вважають, що посилення санкцій - єдиний варіант змусити РФ припинити агресію. Росії ця війна має стати невигідною, вважають в уряді.

Також сьогодні бойовики на Донбасі поранили двох наших військових й одного мирного жителя. Всіх поранених доставили до лікарні.