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02 квітня 2021, 20:14 45

Українська армія готова дати відсіч будь-кому, - Зеленський

02 квітня 2021, 20:14 45
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Однак протидіяти російській агресії Україна буде дипломатичним шляхом
Однак протидіяти російській агресії Україна буде дипломатичним шляхом
Фото www.president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія готова дати відсіч будь-кому. Однак, за його словами, Україна буде йти дипломатичним шляхом для протидії російській агресії.

Про це Президент заявив у своєму відеозверненні, передає RegioNews.

Наша армія здатна дати відсіч будь-кому. І це зміцнює наші позиції для врегулювання ситуації дипломатичним шляхом, який обрала Україна для реінтеграції окупованих територій, - сказав він.

Президент підкреслив, що Україна має повну підтримку міжнародних партнерів, зокрема Європи та Сполучених Штатів.

Одним з підтверджень цього є розмова, який я провів з Байденом. Ми детально обговорили ситуацію на Донбасі. Байден запевнив, що Україна ніколи не залишиться віч-на-віч з агресією Росії, - додав Зеленський.

Як повідомлялося, у Кабміні вважають, що посилення санкцій - єдиний варіант змусити РФ припинити агресію. Росії ця війна має стати невигідною, вважають в уряді.

Також сьогодні бойовики на Донбасі поранили двох наших військових й одного мирного жителя. Всіх поранених доставили до лікарні.

РФ РНБО Володимир Зеленський президент армія відеозвернення дипломатія

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