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02 квітня 2021, 17:13 451

Зеленський призначив керівника Центру протидії дезінформації: хто ним став

02 квітня 2021, 17:13 451
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Представлення Центру протидії дезінформації відбудеться у вівторок, 6 квітня
Представлення Центру протидії дезінформації відбудеться у вівторок, 6 квітня
Фото з відкритих джерел
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Президент Володимир Зеленський призначив керівника Центру протидії дезінформації. Ним стала Поліна Лисенко.

Про це пише RegioNews із посиланням на указ №137/2021 на сайті Офісу президента.

"Призначити Лисенко Поліну Олександрівну керівником Центру протидії дезінформації", - йдеться в документі.

Сама Лисенко наголосила, що Центр створено, щоб протидіяти загрозам національній безпеці України в інформаційній сфері, а також для боротьби з пропагандою та для недопущення маніпулювання громадською думкою. Боротися планують із загрозами, які виникають як ззовні, так і всередині країни.

Представлення Центру протидії дезінформації відбудеться у вівторок, 6 квітня.

Відомо, що Лисенко у 2015 році закінчила магістратуру у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (магістр права), до 2019 року навчалася в цьому виші в аспірантурі.

У 2013 – 2015 роках працювала на посаді молодшого юриста у приватній юридичній компанії. З квітня 2015 до вересня 2019-го була помічником першого заступника директора Національного антикорупційного бюро України. До березня 2020 року обіймала посаду начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва та повернення активів Офісу Генерального прокурора. З вересня 2020 року – директор Департаменту інформаційної політики та зв’язків з громадськістю АТ "Укрзалізниця".

Нагадаємо, раніше Зеленський назвав головні "хвороби" системи правосуддя в Україні.

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