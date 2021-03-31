Мер Черкас Бондаренко розповів, чому вибачився перед президентом за історію з "бандитом"
Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко розповів, чому вибачився перед президентом за інцидент, після якого він подав на Зеленського до суду. Мова йде про протистояння з президентом України, який під час спілкування із журналістами назвав Бондаренка "бандитом".
Про це Анатолій Бондаренко розповів в ексклюзивному інтерв'ю RegioNews.
Я не змінив свою думку. Вибачився, тому що вважаю, що ця риса характеру притаманна лише сильним людям. Хочу побачити, якими будуть подальші дії президента", - зазначив міський голова.
На думку мера міста, ті рішення, які ухвалювала Черкаська обласна адміністрація, то вони не були державними. Починаючи від розподілу коштів дорожнього фонду і закінчуючи регіональними проєктами.
Чому президент має таку низьку підтримку на Черкащині? Відповідь проста: тому що він не чує і не хоче чути людей, які користуються авторитетом в цьому регіоні", - додав мер.
Водночас перед самим Бондаренком президент не вибачився. Від адвоката Офісу президента надійшов лише лист згідно з яким, під час виступу Зеленський мав на увазі не особисто мера Бондаренка, а чиновників, які погано виконують свої посадові та службові обов’язки.
"Ось така відповідь: "І я - не я, і хата не моя". Мені дуже шкода нашого президента. Бо, на мою думку, ті люди, які піднесли йому цю інформацію, мали б бути більш компетентними і краще розбиратися у регіональній політиці", - коментує міський голова.
За словами Анатолія Бондаренка, враховуючи нові карантинні обмеження, градус критики у бік Банкової може посилитися.
Ми маємо гіркий досвід співпраці з державою, коли в минулому році недоотримали 200 мільйонів гривень до міського бюджету. Коли витратили свої 104 мільйони гривень на придбання апаратів ШВЛ та кисневих концентраторів, на відкриття тимчасового стаціонару для хворих на COVID-19 на базі нашого пологового будинку", - зазначає мер.
Нагадаємо, раніше мер Черкас Бондаренко публічно вибачився перед президентом Зеленським, оскільки програв суд за позовом проти президента.
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