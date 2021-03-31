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31 березня 2021, 12:10 517

Мер Черкас Бондаренко розповів, чому вибачився перед президентом за історію з "бандитом"

31 березня 2021, 12:10 517
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Фото: RegioNews
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Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко розповів, чому вибачився перед президентом за інцидент, після якого він подав на Зеленського до суду. Мова йде про протистояння з президентом України, який під час спілкування із журналістами назвав Бондаренка "бандитом".

Про це Анатолій Бондаренко розповів в ексклюзивному інтерв'ю RegioNews.

Я не змінив свою думку. Вибачився, тому що вважаю, що ця риса характеру притаманна лише сильним людям. Хочу побачити, якими будуть подальші дії президента", - зазначив міський голова.

На думку мера міста, ті рішення, які ухвалювала Черкаська обласна адміністрація, то вони не були державними. Починаючи від розподілу коштів дорожнього фонду і закінчуючи регіональними проєктами.

Чому президент має таку низьку підтримку на Черкащині? Відповідь проста: тому що він не чує і не хоче чути людей, які користуються авторитетом в цьому регіоні", - додав мер.

Водночас перед самим Бондаренком президент не вибачився. Від адвоката Офісу президента надійшов лише лист згідно з яким, під час виступу Зеленський мав на увазі не особисто мера Бондаренка, а чиновників, які погано виконують свої посадові та службові обов’язки.

"Ось така відповідь: "І я - не я, і хата не моя". Мені дуже шкода нашого президента. Бо, на мою думку, ті люди, які піднесли йому цю інформацію, мали б бути більш компетентними і краще розбиратися у регіональній політиці", - коментує міський голова.

За словами Анатолія Бондаренка, враховуючи нові карантинні обмеження, градус критики у бік Банкової може посилитися.

Ми маємо гіркий досвід співпраці з державою, коли в минулому році недоотримали 200 мільйонів гривень до міського бюджету. Коли витратили свої 104 мільйони гривень на придбання апаратів ШВЛ та кисневих концентраторів, на відкриття тимчасового стаціонару для хворих на COVID-19 на базі нашого пологового будинку", - зазначає мер.

Нагадаємо, раніше мер Черкас Бондаренко публічно вибачився перед президентом Зеленським, оскільки програв суд за позовом проти президента.

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