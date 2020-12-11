Мер Черкас Бондаренко публічно вибачився перед президентом Зеленським

Раніше він програв суд за позовом проти президента

Раніше він програв суд за позовом проти президента

Фото: Facebook

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко опублікував відеозвернення, в якому вибачився перед президентом України Володимиром Зеленським за протистояння, яке раніше між ними виникло.

Відеозапис Бондаренко оприлюднив у Facebook, передає RegioNews.

Мер Черкас заявив, що прагне до співпраці в новообраній міській раді із усіма політичними силами, в тому числі із партією "Слуга народу”. Бондаренко зазначив, що під час пандемії COVID-19 важливо "спільно працювати заради інтересів громадян”.

Ми повинні забути про чвари, про передвиборчі протистояння. Депутати мають об’єднатися і працювати разом на благо міста. Є виклики, є пандемія. Нам треба жити, лікувати черкащан, тощо”, - сказав мер.

Окремо міський голова Черкас згадав і про своє протистояння із президентом України Володимиром Зеленським. Він заявив, що потрібно забути про протистояння між міським головою і президентом, і саме тому до нового виконкому було обрано представника партії "Слуга народу”.

Я хотів би офіційно вибачитись перед Зеленським. Вибачитись за те, що відстоював не свої інтереси, а інтереси всього міста. Я гаряча людина. Але я щира людина. Наше завдання забути минуле й працювати на благо України”, – наголосив Бондаренко.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що мер Черкас Анатолій Бондаренко є фігурантом більше десяти кримінальних проваджень. Під час пресконференції він сказав: "Я за один стіл з такими бандитами не сяду" і "Будь ласка, вибирайте бандитів, якщо хочете".

11 жовтня стало відомо, що суд не задовольнив позов мера Черкас Бондаренка до президента Зеленського.

Наступного дня мер Черкас заявив, що оскаржить відхилення судом його позову.

Також повідомлялося, що суд відхилив апеляцію мера Черкас Бондаренка за позовом до Зеленського.