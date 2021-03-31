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31 марта 2021, 12:10 603

Мэр Черкасс Бондаренко рассказал, почему извинился перед президентом за историю с "бандитом"

31 марта 2021, 12:10 603
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Фото: RegioNews
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Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко рассказал, почему извинился перед президентом за инцидент, после которого он подал на Зеленского в суд. Речь идет о противостоянии с президентом Украины, который во время общения с журналистами, назвал Бондаренко "бандитом".

Об этом Анатолий Бондаренко рассказал в эксклюзивном интервью RegioNews.

Я не изменил свое мнение. Извинился, потому что считаю, что эта черта характера присуща только сильным людям. Хочу увидеть, какими будут дальнейшие действия президента", - отметил городской голова.

По мнению мэра города, те решения, которые принимала Черкасская областная администрация, то они не были государственными. Начиная от распределения средств дорожного фонда и заканчивая региональными проектами.

Почему президент имеет такую низкую поддержку на Черкащине? Ответ прост: потому что он не слышит и не хочет слышать людей, которые пользуются авторитетом в этом регионе", - добавил мэр.

В то же время перед самым Бондаренко президент не извинился. От адвоката Офиса президента поступило лишь письмо согласно которому, во время выступления Зеленский имел в виду не лично мэра Бондаренко, а чиновников, которые плохо выполняют свои должностные и служебные обязанности.

"Вот такой ответ: "И я - не я, и хата не моя". Мне очень жаль нашего президента. Потому что, по моему мнению, те люди, которые преподнесли ему эту информацию, должны были бы быть более компетентными и лучше разбираться в региональной политике", - комментирует городской голова.

По словам Анатолия Бондаренко, учитывая новые карантинные ограничения, градус критики в сторону Банковой может усилиться.

Мы имеем горький опыт сотрудничества с государством, когда в прошлом году недополучили 200 миллионов гривен в городской бюджет. Когда потратили свои 104 миллиона гривен на приобретение аппаратов ИВЛ и кислородных концентраторов, на открытие временного стационара для больных COVID-19 на базе нашего роддома", - отмечает мэр.

Напомним, ранее мэр Черкасс Бондаренко публично извинился перед президентом Зеленским, поскольку проиграл суд по иску против президента.

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