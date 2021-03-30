11:50  30 березня
На Франківщині почали згортати мобільний COVID-госпіталь
12:30  30 березня
Поліція відкрила справу через аварію поїзду "Інтерсіті" під Запоріжжям
19:11  30 березня
ООС: від початку доби – 7 порушень режиму тиші з боку окупантів
UA | RU
UA | RU
30 березня 2021, 20:20 32

Верховна Рада нарешті дала харків’янам змогу обрати собі мера

30 березня 2021, 20:20 32
Читайте также на русском языке
Вибори Харківського міського голови відбудуться 31 жовтня
Вибори Харківського міського голови відбудуться 31 жовтня
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Постанова Верховної ради про вибори Харківського міського голови набрала 249 голосів.

Про це повідомляє RegioNews.

Верховна рада призначила вибори мера Харкова.

Постановою Верховної ради вибори міського голови Харкова призначені на 31 жовтня 2021 року. "За" проголосували 249 народних депутатів.

На це рішення відреагувала позафракційна народна депутатка Юлія Світлична – колишня очільниця Харківської ОДА у своєму Telegram-каналі.

Верховна Рада призначила вибори мера Харкова на 31 жовтня! Усім охочим "рулити і рішати", затягуючи вибори – полум’яний привіт. Вирішувати, кому управляти містом, будуть харків’яни. І тільки вони! – написала Світлична.

Як повідомлялося раніше, вибори навмисно відтягували – не подаючи, відповідно до процедури, необхідні документи до парламенту. Затягування вдалося – замість весни, ці вибори відбудуться аж восени.

В.о. міського голови Харкова називають єдиним, кому вигідне затягування призначення позачергових виборів у Харкові. Як зазначала політолог Катерина Одарченко, "унаслідок маніпуляцій, вчинених Харківською міською радою під час подання до Верховної Ради потрібних документів, вибори перенесено майже на пів року, на останню неділю жовтня".

Ці маніпуляції не лише порушили інтереси містян, а й позбавили їх права на своєчасні вибори представницької влади Харкова. По суті, у мешканців міста украли можливість уже навесні обрати повноцінного мера, - переконана експерт.

У міськради були всі можливості організувати все так, щоби вибори міського голови Харкова відбулися в останню неділю березня. Саме Ігор Терехов, який виконує обов’язки мера, не подав передбачений законом пакет документів до Верховної ради. Формально від щось відправляв, але не все – тобто порушення закону ніби й не було. Хоча після закінчення усіх термінів, які б уможливили вибори в березні, до парламенту був надісланий весь необхідний пакет документів.

Як повідомлялося, у Харкові з'ясовували, кого обрали б мером 28 березня, якби Терехов не відтягнув вибори на осінь.

вибори мер Верховна Рада Харків Постанова

Терехов хоче "освоїти" на футбольних полях зайвих 46 млн, - депутат
30 березня 2021, 14:01
Добкін про роботу з Кернесом: всі рішення про розвиток Харкова ми ухвалювали разом
29 березня 2021, 19:32
Терехов бреше, що контролює ситуацію з COVID-19. Локдаун неминучий, - депутат
29 березня 2021, 14:35
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
"Транзитний губернатор": чому Айну Тимчук вважають тимчасовим епізодом на Харківщині
Випробування Баранова: як мер Бердянська потрапив до політичного пекла
Всі публікації »
Ігор Попов
Володимир Фесенко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram