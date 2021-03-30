Верховна Рада нарешті дала харків’янам змогу обрати собі мера

Вибори Харківського міського голови відбудуться 31 жовтня

Вибори Харківського міського голови відбудуться 31 жовтня

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews.

Верховна рада призначила вибори мера Харкова.

Постановою Верховної ради вибори міського голови Харкова призначені на 31 жовтня 2021 року. "За" проголосували 249 народних депутатів.

На це рішення відреагувала позафракційна народна депутатка Юлія Світлична – колишня очільниця Харківської ОДА у своєму Telegram-каналі.

Верховна Рада призначила вибори мера Харкова на 31 жовтня! Усім охочим "рулити і рішати", затягуючи вибори – полум’яний привіт. Вирішувати, кому управляти містом, будуть харків’яни. І тільки вони! – написала Світлична.

Як повідомлялося раніше, вибори навмисно відтягували – не подаючи, відповідно до процедури, необхідні документи до парламенту. Затягування вдалося – замість весни, ці вибори відбудуться аж восени.

В.о. міського голови Харкова називають єдиним, кому вигідне затягування призначення позачергових виборів у Харкові. Як зазначала політолог Катерина Одарченко, "унаслідок маніпуляцій, вчинених Харківською міською радою під час подання до Верховної Ради потрібних документів, вибори перенесено майже на пів року, на останню неділю жовтня".

Ці маніпуляції не лише порушили інтереси містян, а й позбавили їх права на своєчасні вибори представницької влади Харкова. По суті, у мешканців міста украли можливість уже навесні обрати повноцінного мера, - переконана експерт.

У міськради були всі можливості організувати все так, щоби вибори міського голови Харкова відбулися в останню неділю березня. Саме Ігор Терехов, який виконує обов’язки мера, не подав передбачений законом пакет документів до Верховної ради. Формально від щось відправляв, але не все – тобто порушення закону ніби й не було. Хоча після закінчення усіх термінів, які б уможливили вибори в березні, до парламенту був надісланий весь необхідний пакет документів.

Як повідомлялося, у Харкові з'ясовували, кого обрали б мером 28 березня, якби Терехов не відтягнув вибори на осінь.