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29 березня 2021, 15:59 173

В Івано-Франківській області знімають блокпости і послаблюють карантин

29 березня 2021, 15:59 173
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Обласна комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про поетапне послаблення карантину в регіоні
Обласна комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про поетапне послаблення карантину в регіоні
Фото: із відкритих джерел
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На території Івано-Франківської області сьогодні, 29 березня починається поетапне послаблення суворих карантинних обмежень, запроваджених у зв’язку із потраплянням регіону до “червоної” зони.

Про це у Facebook повідомив голова Комітету Верховної ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький, передає RegioNews.

Від сьогодні відчиняються дитячі садки. Якщо епідситуація покращиться, то з 5 квітня відновлять навчання у школах для учнів перших-четвертих класів", - написав Радуцький.

Також рішення Комісії передбачає зняття блокпостів на в'їзді в Івано-Франківську область. Як виняток залишається курорт "Буковель", на в’їзді до якого пости поліції продовжать працювати.

Комісія зняла пости поліції на в’їздах до області, але залишила їх біля населеного пункту Поляниця, де залишаються високими показники захворюваності”, - повідомляє нардеп.

Радуцький рекомендує дуже уважно підходити до пом’якшення карантинних обмежень, оскільки, з його слів, пік третьої хвилі в Україні ще не настав.

Якщо зняти частину з них завчасно, то це може спровокувати новий спалах коронавірусної хвороби. Це особливо стосується західних областей, в яких традиційно активний трафік із сусідніми країнами”, - каже парламентарій.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті ввели жорсткий карантин через критичну ситуацію з COVID-19.

17 лютого стало відомо, що Івано-Франківську область оточать блокпостами через карантин

20 лютого повідомлялось, що в Івано-Франківській області встановлюють карантинні блокпости і вводять особливий режим в'їзду і виїзду з області.

коронавірус карантин блокпост червона зона Івано-Франківська область

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