У Києві через спалах коронавірусу можуть закрити школи, садочки і зупинити транспорт

Заповнюваність ліжко-місць у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 на сьогодні досить серйозна

Заповнюваність ліжко-місць у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 на сьогодні досить серйозна

Фото з відкритих джерел

На час локдауну в Києві через критичну ситуацію з коронавірусом можуть максимально посилити карантинні заходи. Аж до повної зупинки транспорту та закриття дитячих садків.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, пише RegioNews. "Ситуація поки що, на жаль, зовсім не покращилася. Бачимо, м'яко кажучи, не зовсім серйозне ставлення до карантинних обмежень з боку городян", - зазначив він. За його словами, за останні два тижні додали понад 1 000 ліжко-місць у лікарнях для пацієнтів з COVID, але їх заповнюваність на сьогодні досить серйозна. "Ситуація критична, у нас сьогодні діти 1-4 класів пішли в школу... Але якщо ситуація не зміниться, нам доведеться закривати і 1-4 класи, і дитячі садочки і приймати рішення, щоб обмежити роботу транспорту в цілому", - додав Поворозник. Нагадаємо, у Києві люди скаженіють через транспортний колапс, а Кличко погрожує зупинити перевезення.

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