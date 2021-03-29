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29 березня 2021, 15:24 12

На Буковині вже четверта хвиля COVID-19, - ОДА

29 березня 2021, 15:24 12
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Цей спалах – найбільш небезпечний
Цей спалах – найбільш небезпечний
Фото з відкритих джерел
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Заступниця голови Чернівецької облдержадміністрації повідомила, що на Буковині спостерігають вже четверту хвилю коронавірусу.

Про це чиновниця ОДА Наталя Гусак сказала під час онлайн-ефіру на сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак під час онлайн-трансляції 27 березня повідомила, що фахівці фіксують на Буковині вже четверту хвилю коронавірусу. Цей спалах, на її думку, є найбільш небезпечним.

Багато хто говорить про третю хвилю, але за показниками в області ми бачимо, що це вже четверта хвиля. Вона є найсерйознішою. Вірус дуже серйозно мутує. Цей британський штам настільки агресивний, що люди потрапляють в лікарню в дуже складному стані. Дуже мало - в середньому. Усі, хто потрапляє в госпітальні бази, потребує одразу кисневої підтримки. Суспільству необхідно звернути увагу на можливість імунізації, - повідомила Наталія Гусак.

Як повідомлялося про нове епідемічне зонування, в Україні "червоні” Київ та 10 областей. Кількість регіонів, де перевищений рівень госпіталізації пацієнтів, також зросла.

коронавірус ушпиталення COVID-19 ОДА пандемія Чернівецька область

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