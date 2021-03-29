В Ивано-Франковской области снимают блокпосты и ослабляют карантин

Областная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о поэтапном ослаблении карантина в регионе

Областная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о поэтапном ослаблении карантина в регионе

Фото: из открытых источников

На территории Ивано-Франковской области сегодня, 29 марта начинается поэтапное ослабление строгих карантинных ограничений, введенных в связи с попаданием региона в "красную" зону.

Об этом в Facebook сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает RegioNews.

С сегодняшнего дня открываются детские сады. Если эпидситуация улучшится, то с 5 апреля возобновят обучение в школах для учеников первых-четвертых классов", - написал Радуцкий.

Также решение Комиссии предусматривает снятие блокпостов на въезде в Ивано-Франковскую область. Как исключение, остается курорт "Буковель", на въезде в который посты полиции продолжат работать.

Комиссия сняла посты полиции на въездах в область, но оставила их у населенного пункта Поляница, где остаются высокими показатели заболеваемости", - сообщает нардеп.

Радуцкий рекомендует очень внимательно подходить к смягчению карантина, поскольку, по его словам, пик третьей волны в стране еще не наступил.

Если снять часть из них заблаговременно, то это может спровоцировать новую вспышку коронавирусной болезни. Это особенно касается западных областей, в которых традиционно активный трафик с соседними странами", - говорит парламентарий.

Напомним, ранее на Прикарпатье ввели жесткий карантин из-за критической ситуации с COVID-19.

17 февраля стало известно, что Ивано-Франковскую область окружат блокпостами из-за карантина.

20 февраля сообщалось, что в Ивано-Франковской области устанавливают карантинные блокпосты и вводят особый режим въезда и выезда с области.