Семейная клиника Терехова получила очередной кусок городской земли – депутат

Такое решение было принято на прошлой сессии горсовета

Такое решение было принято на прошлой сессии горсовета

На последнем заседании Харьковского городского совета депутаты проголосовали за выделение земельного участка под строительство очередной больницы «ОН Клиник».

Об этом сообщила в своем Facebook депутат Харьковского городского совета от фракции "Слуги Народа" Алина Мустафаева, передает RegioNews.

"Оказывается, Игорь Александрович (и.о. мэра Терехов – ред.) – мама его – владеет клиниками "ОН Клиник ". И на прошлой сессии под соусами драк, людьми из "Нацкорпуса" в течение четырех часов под очередную клинику была выделена земля", – отметила Мустафаева.

Она также сообщила, что по этому поводу направила депутатский запрос в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции для расследования правомерности принятого решения.

"Создается впечатление, что все это делается во благо семьи Тереховых, и отнюдь не харьковчан", - отметила депутат.

Как известно, "ОН Клиник" - сеть медицинских клиник в Харькове, Николаеве, Одессе, Сумах, Мариуполе, Днепре и Ужгороде.

Во всех этих заведениях соучредителем является бывшая жена Терехова Елена Винник. В ООО "ОН Лаб" - значится учредителем иметь чиновника Виктория Терехова.

Напомним, что предприятие сына Терехова выиграло 80% тендеров на ремонт домов в Харькове.

Ранее сообщалось, что НАПК требует от секретаря Харьковского горсовета и и.о. мэра города Игоря Терехова объяснить, где он взял 1,6 млн. грн. на свою рекламу.