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28 марта 2021, 11:05 3

Семейная клиника Терехова получила очередной кусок городской земли – депутат

28 марта 2021, 11:05 3
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Такое решение было принято на прошлой сессии горсовета
Такое решение было принято на прошлой сессии горсовета
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українською мовою

На последнем заседании Харьковского городского совета депутаты проголосовали за выделение земельного участка под строительство очередной больницы «ОН Клиник».

Об этом сообщила в своем Facebook депутат Харьковского городского совета от фракции "Слуги Народа" Алина Мустафаева, передает RegioNews.

"Оказывается, Игорь Александрович (и.о. мэра Терехов – ред.) – мама его – владеет клиниками "ОН Клиник ". И на прошлой сессии под соусами драк, людьми из "Нацкорпуса" в течение четырех часов под очередную клинику была выделена земля", – отметила Мустафаева.

Она также сообщила, что по этому поводу направила депутатский запрос в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции для расследования правомерности принятого решения.

"Создается впечатление, что все это делается во благо семьи Тереховых, и отнюдь не харьковчан", - отметила депутат.

Как известно, "ОН Клиник" - сеть медицинских клиник в Харькове, Николаеве, Одессе, Сумах, Мариуполе, Днепре и Ужгороде.

Во всех этих заведениях соучредителем является бывшая жена Терехова Елена Винник. В ООО "ОН Лаб" - значится учредителем иметь чиновника Виктория Терехова.

Напомним, что предприятие сына Терехова выиграло 80% тендеров на ремонт домов в Харькове.

Ранее сообщалось, что НАПК требует от секретаря Харьковского горсовета и и.о. мэра города Игоря Терехова объяснить, где он взял 1,6 млн. грн. на свою рекламу.

земля мэр Харьков депутаты Игорь Терехов

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