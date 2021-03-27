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27 березня 2021, 15:32 11

Терехов бореться з наркоманією тільки на папері, - "Дзеркало Тижня"

27 березня 2021, 15:32 11
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Окремої статті в міському бюджеті на протидію поширенню наркоманії в Харкові немає
Окремої статті в міському бюджеті на протидію поширенню наркоманії в Харкові немає
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Тимчасово виконуючий обов'язки харківського міського голови Ігор Терехов підписав меморандум з Національною поліцією про співпрацю в боротьбі з наркоманією, але в міському бюджеті не передбачили статті витрат для цього.

Про це йдеться в матеріалі 100 днів в. о. мера. Харків на сайті "ZN.UA", повідомляє RegioNews.

В січні на координаційній раді з міністром Аваковим (який під час візиту чітко позначив претензії на повернення міста в зону свого впливу) Терехов заявив про активну участь Харкова в національній програмі протидії поширенню наркоманії і вже 1 лютого підписав меморандум з Нацполіцією про співпрацю. Але окремої статті для боротьби з наркоманією в бюджеті немає, можливо, її віднесли до просвітницької роботи у сфері медицини", - йдеться в статті.

Телефоном уточнити це у голови бюджетної комісії Харківської міськради Олександра Новака авторам матеріалу не вдалося. Почувши, хто дзвонить і з якого приводу, даний представник міської влади Харкова від "Блоку Кернеса - "Успішний Харків" тут же кинув трубку.

Видання пише, що взагалі на харківську медицину у 2021 році виділено 505 млн грн. З цієї суми 1 млн грн заплановано на інформаційно-методичну та просвітницьку роботу. На будівництво в сфері медицини виділено 50 млн, у тому числі 24 млн — на будівництво медустанов.

Нагадаємо, раніше Терехов перед виборами привласнив чужу розробку по боротьбі з наркотиками.

Також повідомлялося, що НАЗК підозрює Терехова в корупції на зовнішній рекламі в Харкові.

Читайте також: Сто днів без Кернеса: чому харків'яни вже не вірять в "Успішний Харків" з Тереховим.

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наркотики Арсен Аваков Харків Нацполіція Ігор Терехов

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