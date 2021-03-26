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Від початку доби в ООС окупанти двічі прицільно обстрілювали наші позиції
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26 березня 2021, 21:46 5

Зеленський проведе розмову з лідерами Нормандської четвірки

26 березня 2021, 21:46 5
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Він відзначив, що від початку 2021 року спостерігається зростання ескалації на Донбасі
Він відзначив, що від початку 2021 року спостерігається зростання ескалації на Донбасі
Фото з відкритих джерел
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Президент Володимир Зеленський найближчим часом проведе розмови з усіма лідерами країн-учасниць Нормандської четвірки через загибель чотирьох українських військових у зоні проведення ООС.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

За моїм дорученням начальник Генерального штабу України негайно вилетів на місце події для всебічного з’ясування всіх обставин справи. Представникам України у Тристоронній контактній групі доручено ініціювати невідкладне проведення позачергового засідання безпекової підгрупи, а також терміново обговорити це питання на рівні радників лідерів нормандського формату. Найближчим часом я проведу розмови з усіма лідерами Нормандської четвірки, - заявив глава держави.

Він відзначив, що від початку 2021 року спостерігається зростання ескалації.

Те, що так важко й по крихтах відбудовувалося майже рік, може бути зруйноване за секунду. Загострення ситуації особливо помітне на тлі перших місяців режиму припинення вогню. Тоді, чи не вперше за роки війни, кількість обстрілів, поранених та вбитих зменшилась у десятки разів. І це не просто статистика. Це долі людей. І не можна допустити, щоб процес мирного врегулювання було відкинуто на 100 кроків назад, - наголосив Зеленський.

За його словами, подальший рух у виконанні всіх інших домовленостей та вирішення ситуації на сході України неможливі під звуки пострілів та вибухів.

Як повідомлялося, від початку доби в ООС окупанти двічі прицільно обстрілювали наші позиції. Четверо українських воїнів загинули, двоє поранені.

ООС Володимир Зеленський Нормандський формат загиблі президент

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