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Від початку доби в ООС окупанти двічі прицільно обстрілювали наші позиції
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26 березня 2021, 18:30 3

Від початку доби в ООС окупанти двічі прицільно обстрілювали наші позиції

26 березня 2021, 18:30 3
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Четверо українських воїнів загинули, двоє поранені
Фото з відкритих джерел
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Від початку цієї доби, 26 березня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників неподалік населеного пункту Шуми із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У тому ж напрямку, у передмісті селища Майорськ, противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В результаті обстрілу чотири військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил загинули, двоє отримали поранення. Пораненим воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікувального закладу.

Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблих захисників, - кажуть у штабі.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Окрім цього, за поточну добу сапери ДСНС України розмінували майже 3 гектари території та передали на знищення 175 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомлялося, сьогодні на Донбасі загинули четверо українських військових.

Через загострення на Донбасі Українська делегація ТКГ збирається на екстрене засідання.

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