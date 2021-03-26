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26 марта 2021, 21:46 5

Зеленский проведет беседу с лидерами Нормандской четверки

26 марта 2021, 21:46 5
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Он отметил, что с начала 2021 года наблюдается рост эскалации на Донбассе
Фото из открытых источников
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Президент Владимир Зеленский в ближайшее время проведет беседы со всеми лидерами стран-участниц Нормандской четверки из-за гибели четырех украинских военных в зоне проведения ООС.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

По моему поручению начальник Генерального штаба Украины немедленно вылетел на место происшествия для всестороннего выяснения всех обстоятельств дела. Представителям Украины в Трехсторонний контактной группе поручено инициировать безотлагательное проведение внеочередного заседания безопасной подгруппы, а также срочно обсудить этот вопрос на уровне советников лидеров нормандского формата. В ближайшее время я проведу беседы со всеми лидерами Нормандской четверки, - заявил глава государства.

Он отметил, что с начала 2021 года наблюдается рост эскалации.

То, что так трудно и по крупицам восстанавливалось почти год, может быть разрушено за секунду. Обострение ситуации особенно заметно на фоне первых месяцев режима прекращения огня. Тогда, едва ли не впервые за годы войны, количество обстрелов, раненых и убитых сократилось в десятки раз. И это не просто статистика. Это судьбы людей. И нельзя допустить, чтобы процесс мирного урегулирования был отброшен на 100 шагов назад, - подчеркнул Зеленский.

По его словам, дальнейшее движение в исполнении всех других договоренностей и разрешение ситуации на востоке Украины невозможны под звуки выстрелов и взрывов.

Как сообщалось, от начала суток в ООС оккупанты дважды прицельно обстреливали наши позиции. Четверо украинских воинов погибли, двое ранены.

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