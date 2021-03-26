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26 березня 2021, 20:32 3

Зеленський проводить консультації з керівництвом "нормандської четвірки" через обстріли на Донбасі

26 березня 2021, 20:32 3
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Консультація відбувається в телефонному режимі
Консультація відбувається в телефонному режимі
Фото з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський проводить консультації з керівництвом "нормандської четвірки" через обстріли на Донбасі.

Про це повідомив радник з інформаційної політики української делегації у тристоронній контактній групі Олексій Арестович, передає RegioNews з посиланням на УНН.

На запитання, чи проводить Зеленський консультації з керівництвом "нормандської четвірки" через обстріли на Донбасі, Арестович це підтвердив.

Так. Проводить він (Зеленский - ред.) та керівник Офісу, як політичний радник.

Також він зазначив, що консультація відбувається в телефонному режимі.

Як повідомлялося, сьогодні на Донбасі загинули четверо українських військових. Це сталося через мінометні обстріли окупантів.

Через загострення на Донбасі Українська делегація ТКГ збирається на екстрене засідання. Вироблять офіційну позицію і конкретні рішення.

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