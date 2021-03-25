Зеленський підписав стратегію воєнної безпеки України

Документ передбачає припинення окупації української території Росією

Документ передбачає припинення окупації української території Росією

Фото: із відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський указом № 121/2021 затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони про стратегію воєнної безпеки України.

Про це повідомляється на сайті глави держави, передає RegioNews.

Стратегія визначає цілі, пріоритети та завдання реалізації державної політики у воєнній сфері, сфері оборони та військового будівництва.

Вона спрямована на захист національних інтересів від воєнних загроз, надання відсічі та стримування збройної агресії проти України, запобігання або стримування противника від повномасштабного застосування воєнної сили.

Також документ передбачає припинення тимчасової окупації Російською Федерацією частини території України, захист суверенітету й територіальної цілісності шляхом здійснення міжнародно-правових, політико-дипломатичних, гуманітарних та економічних заходів.

На національному рівні Російська Федерація залишається воєнним противником України.

На регіональному рівні найбільш загрозливим аспектом вбачається ймовірність дестабілізації ситуації на Балканах, у Балтійському та Чорноморському регіонах, на Кавказі та у Східній Європі внаслідок російської агресії”, - говориться в Стратегії.

Нагадаємо, Зеленський ввів в дію рішення РНБО, яким внесені зміни до санкційних списків.