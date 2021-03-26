Загострення на Донбасі: Українська делегація ТКГ збирається на екстрене засідання
Вироблять офіційну позицію і конкретні рішення
Вироблять офіційну позицію і конкретні рішення
Через смерть 4 військових на Донбасі українська делегація ТКГ збирається на екстрене засідання.
Про це повідомила українська делегація ТКГ на Facebook-сторінці, передає RegioNews.
Наразі Українська делегація збирається на екстрену внутрішню нараду.
Наша делегація висловлює щирі співчуття рідним та близьким військових, що загинули за Україну, - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що за підсумками засідання українська делегація запропонує конкретні рішення та офіційну позицію.
- Сьогодні, 26 березня близько 14.00 на напрямку ШУМИ в результаті обстрілу противником наших позицій загинуло четверо...Posted by Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі. on Friday, March 26, 2021
Як повідомлялося, сьогодні на Донбасі загинули четверо українських військових. Це сталося через мінометні обстріли окупантів.
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