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26 березня 2021, 17:55 22

Загострення на Донбасі: Українська делегація ТКГ збирається на екстрене засідання

26 березня 2021, 17:55 22
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Вироблять офіційну позицію і конкретні рішення
Вироблять офіційну позицію і конкретні рішення
Фото з відкритих джерел
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Через смерть 4 військових на Донбасі українська делегація ТКГ збирається на екстрене засідання.

Про це повідомила українська делегація ТКГ на Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Наразі Українська делегація збирається на екстрену внутрішню нараду.

Наша делегація висловлює щирі співчуття рідним та близьким військових, що загинули за Україну, - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що за підсумками засідання українська делегація запропонує конкретні рішення та офіційну позицію.

- Сьогодні, 26 березня близько 14.00 на напрямку ШУМИ в результаті обстрілу противником наших позицій загинуло четверо...

Posted by Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі. on Friday, March 26, 2021

Як повідомлялося, сьогодні на Донбасі загинули четверо українських військових. Це сталося через мінометні обстріли окупантів.

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