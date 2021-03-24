Микола Тищенко очолить Закарпатську обласну організацію "Слуги Народу" - пресслужба

Рішення було ухвалено на зборах облпарторганізації

Рішення було ухвалено на зборах облпарторганізації

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на офіційний сайт партії "Слуга народу".

Таке рішення було ухвалено на зборах (конференції) Закарпатської обласної організації. На цій посаді він замінив народного депутата Ігоря Кривошеєва.

Микола Тищенко написав відповідну заяву та склав повноваження очільника Київської міської організації партії "Слуга Народу". Тимчасовою очільницею організації призначили народну депутатку від "Слуги Народу" Лесю Забуранну, - йдеться в повідомленні.

За даними ЗМІ, одним із основних завдань, котрі постануть перед Тищенком, є відновлення роботи місцевого аеропорту. Він розташований на кордоні зі Словаччиною – виліт та посадка літаків там можлива лише з використанням повітряного простору Словаччини, на території якої перебуває і частина інфраструктури аеропорту (наприклад, посадкові вогні). Від 2017 року регулярні рейси з Ужгорода не виконуються через те, що термін угоди зі Словаччиною про використання повітряного простору сплив.

Як повідомлялося вчора, стало відомо, хто буде головний по Закарпаттю: Тищенко очолить місцевий осередок "слуг". Документи вже передані в Міністерство юстиції.

Раніше нардеп Тищенко відреагував на чутки про своє призначення головою "слуг" на Закарпатті. Депутат пообіцяв працювати там, де буде потрібна його робота.