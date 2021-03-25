У Чернівцях змінили голову обласної організації політичної партії "Слуга народу", - ЗМІ

Замість Віталія Другановського обласну парторганізацію очолила Олена Лис

Замість Віталія Другановського обласну парторганізацію очолила Олена Лис

Фото Чернівецький промінь

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Чернівецький промінь.



Відсьогодні головою Чернівецького обласного осередку політичної партії "Слуга народу" стала депутатка Верховної ради Олена Лис. Її було обрано замість Віталія Другановського на позачергових зборах Чернівецької обласної організації "Слуга народу".

Сам Віталій Другановський на збори не з’явився, повідомивши, що через годину після зборів у нього сесія – він депутат Чернівецької міськради.

Голова партії рекомендував обрати головою обласної організації мене. Тому зібралися депутати у складі 13 чоловік на збори, Віталій Другановський був повідомлений, сьогодні зранку я телефонувала, збори були на 9 годину, але він сказав, що в нього сесія міськради на 10 годину, тому він не буде присутній. Мене обрано на наступні 2 роки головою обласного осередку, - повідомила Олена Лис.

Віталій Другановський очолював Чернівецьку обласну організацію партії "Слуга народу" від 2018 року.

Як повідомлялося, Микола Тищенко очолить Закарпатську обласну організацію "Слуги Народу" - пресслужба. Рішення було ухвалено на зборах облпарторганізації.