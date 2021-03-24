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24 березня 2021, 15:25 363

В Одесі мітингують підприємці через посилення карантину

24 березня 2021, 15:25 363
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Зараз це місто перебуває в "червоній" зоні карантину
Зараз це місто перебуває в "червоній" зоні карантину
Фото: usionline.com
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В Одесі проходить акція протесту через посилення карантинних обмежень у місті. Зараз це місто знаходиться в "червоній" зоні карантину.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне".

Підприємці вийшли на мітинг до стін ОДА. На їх думку, обмеження знищують малий і середній бізнес, не залишаючи можливості платити підприємцям оренду на землю та податки.

Протестувальники заявили, що держава не передбачила "кризовий пакет" і підприємцям складно зберігати свій бізнес.

"Допомога 8 тисячі гривень насправді нікого не рятує. Нас не звільняють від оренди", - розповіла учасниця акції Юлія Златіна.

За словами організаторів акції, без роботи в умовах карантинних обмежень зараз залишилися понад 50% представників середнього і малого бізнесу.

Зазначимо, Одеська область перебуває в "червоній" зоні карантину. Кафе і ресторани в Одесі закрили, можна тільки на "винос", також скасовано масові заходи.

Нагадаємо, уряд дозволив місцевим громадам самостійно посилювати карантин.

Україна Одеса карантин протест протести

 
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