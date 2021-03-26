РНБО не буде збиратися сьогодні на засідання - ЗМІ

У відомстві працюють над підготовкою нових рішень

У відомстві працюють над підготовкою нових рішень

Фото: Офіс президента

Сьогодні, 26 березня Рада національної безпеки та оборони України (РНБО) не буде збиратися на традиційне засідання.

Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

В Офісі президента виданню розповіли, що цієї п’ятниці засідання РНБО на Банковій не буде.

Також співрозмовник видання, який має відношення до процесу підготовки засідань сказав, що в РНБО триває підготовка до наступного засідання, дата якого наразі не відома, у відомстві опрацьовуються документи.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Данілов заявив, що депутатів, які голосували за "Харківські угоди”, перевірить СБУ. Після схвалення Радою цих угод у 2010 році російський флот залишився в Криму.

Раніше, 28 січня, ДБР повідомило Януковичу про підозру в держзраді за "Харківські угоди". Цим він штучно створив умови для збільшення військової присутності Росії в Криму.