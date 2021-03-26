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26 марта 2021, 14:44 35

СНБО не будет собираться сегодня на заседание - СМИ

26 марта 2021, 14:44 35
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В ведомстве работают над подготовкой новых решений
Фото: из открытых источниковФото: Офис президента
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Сегодня, 26 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) не будет собираться на традиционное заседание.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

В Офисе президента изданию рассказали, что в эту пятницу заседания СНБО на Банковой не будет.

Также собеседник издания, который имеет отношение к процессу подготовки заседаний сказал, что в СНБО идет подготовка к следующему заседанию, дата которого пока не известна, в ведомстве обрабатываются документы.

Напомним, ранее секретарь СНБО Данилов заявил, что депутатов, которые голосовали за "Харьковские соглашения”, проверит СБУ. После одобрения Радой этих соглашений в 2010 году российский флот остался в Крыму.

Ранее, 28 января, ГБР сообщило Януковичу о подозрении в госизмене за "Харьковские соглашения". Этим он искусственно создал условия для увеличения военного присутствия России в Крыму.

СНБО Владимир Зеленский заседание Алексей Данилов СМИ решение

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