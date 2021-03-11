12:49  11 березня
В Україні змінились карантинні зони: "помаранчевих" областей стало більше
13:52  11 березня
Міськрада Одеси пішла на дистанційку через спалах коронавірусу
08:11  11 березня
На Донбасі через обстріли загинув військовий: Україна заявляє про грубі порушення з боку бойовиків
UA | RU
UA | RU
11 березня 2021, 17:33 314

Депутатів, які голосували за "Харківські угоди”, перевірить СБУ - Данілов

11 березня 2021, 17:33 314
Читайте также на русском языке
Після схвалення Радою цих угод у 2010 році російський флот залишився в Криму
Після схвалення Радою цих угод у 2010 році російський флот залишився в Криму
Фото: РБК-Україна
Читайте также
на русском языке

Рада нацбезпеки і оборони (РНБО) доручила Службі безпеки України перевірити і вивчити всі обставини ратифікації Харківських угод 27 квітня 2010 року.

Про це під час брифінгу за підсумками засідання повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає RegioNews.

У 2008 році Кабмін мав запропонувати законопроєкт, який урегульовував питання виходу Чорноморського флоту РФ. Однак цей законопроєкт не був розроблений, і це була перша цеглина, яка почала руйнувати систему нашої безпеки", - сказав Данілов.

Він додав, що в результаті цих дій в травні 2010 року були підписані "Харківські угоди”, які через чотири дні після підписання ратифікувала Верховна рада.

Доручення СБУ з'ясувати обставини, у який спосіб ці 236 депутатів голосували за питання. Якщо СБУ вважатиме за необхідне, вона має порушити справи по державній зраді щодо цих осіб", - розповів секретар РНБО.

Данілов також сказав, що за ці угоди голосували "багато цікавих персонажів, які продовжують залишатися у політиці", як приклад, він назвав прізвище колишнього спікера Верховної Ради Володимира Литвина.

Нагадаємо, 26 лютого РНБО ввела санкції проти екс-глави СБУ Якименка та ще дев'яти військових, вони позбавляються всіх державних нагород і звань в Україні.

Згодом Олексій Данілов розповів, що РНБО збереться на чергове засідання в п'ятницю, 12 березня.

РНБО СБУ кримінальна справа Олексій Данилов харківські угоди

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Вгамований бунтар: черкаський мер Бондаренко почав нову каденцію з примирення
То Мукачево, дєтка: чи скористається Балога-син шансом стати "мером на віки"
Всі публікації »
Віктор Таран
Олександр Черненко
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua