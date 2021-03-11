Депутатів, які голосували за "Харківські угоди”, перевірить СБУ - Данілов

Після схвалення Радою цих угод у 2010 році російський флот залишився в Криму

Після схвалення Радою цих угод у 2010 році російський флот залишився в Криму

Фото: РБК-Україна

Рада нацбезпеки і оборони (РНБО) доручила Службі безпеки України перевірити і вивчити всі обставини ратифікації Харківських угод 27 квітня 2010 року.

Про це під час брифінгу за підсумками засідання повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає RegioNews.

У 2008 році Кабмін мав запропонувати законопроєкт, який урегульовував питання виходу Чорноморського флоту РФ. Однак цей законопроєкт не був розроблений, і це була перша цеглина, яка почала руйнувати систему нашої безпеки", - сказав Данілов.

Він додав, що в результаті цих дій в травні 2010 року були підписані "Харківські угоди”, які через чотири дні після підписання ратифікувала Верховна рада.

Доручення СБУ з'ясувати обставини, у який спосіб ці 236 депутатів голосували за питання. Якщо СБУ вважатиме за необхідне, вона має порушити справи по державній зраді щодо цих осіб", - розповів секретар РНБО.

Данілов також сказав, що за ці угоди голосували "багато цікавих персонажів, які продовжують залишатися у політиці", як приклад, він назвав прізвище колишнього спікера Верховної Ради Володимира Литвина.

Нагадаємо, 26 лютого РНБО ввела санкції проти екс-глави СБУ Якименка та ще дев'яти військових, вони позбавляються всіх державних нагород і звань в Україні.

Згодом Олексій Данілов розповів, що РНБО збереться на чергове засідання в п'ятницю, 12 березня.