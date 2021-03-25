Справа Шевченка-Семенченка: суд відправив під домашній арешт трьох підозрюваних

Їх звинувачують у створенні незаконних воєнізованих формувань

Їх звинувачують у створенні незаконних воєнізованих формувань

Фото: СБУ

Печерський районний суд міста Києва відправив під цілодобовий домашній арешт трьох колишніх бійців батальйону “Донбас”, яких підозрюють у створенні приватної військової компанії на чолі з депутатом 8 скликання Семеном Семенченком та агентом НАБУ Євгеном Шевченком.

Про це у Facebook повідомив народний депутат 8 скликання Єгор Соболєв, передає RegioNews.

За його словами, суддя Печерського суду Крістіна Константінова відмовила СБУ і Генпрокуратурі в арешті Олександра Новікова, Ігоря Орленка та Сергія Акимовича.

Їх звільнили з-під варти у залі суду. Підозрювані на час слідства мають цілодобово залишатися вдома.

Також Соболєв розповів, що на 26 березня перенесли засідання щодо обрання запобіжного агенту НАБУ Євгену Шевченку.

Нагадаємо, 24 березня СБУ провела обшук у агента НАБУ Шевченка, його підозрюють у створенні незаконних збройних формувань.

Того ж дня в Службі безпеки України заявили, що агент НАБУ Євген Шевченко спільно із нардепом 8 скликання Семеном Семенченком створив приватну військову компанію і займався постачанням в Україну з Росії військових товарів.

Пізніше агент НАБУ Шевченко заперечив свою причетність до звинувачень СБУ у створенні приватної армії.