Президентський рейтинг: за кого готові проголосувати українці

Рівень підтримки чинного глави держави дещо підвищився

Рівень підтримки чинного глави держави дещо підвищився

Фото: із відкритих джерел

Якби вибори президента України відбулися в кінці березня, за Володимира Зеленського проголосували б 24,7% громадян, які визначилися з вибором і готові прийти на дільниці.

Про це свідчать результати соціологічного опитування групи "Рейтинг", передає RegioNews.

За лідера партії "Європейська Солідарність” Петра Порошенка готові віддати свій голос 13,9% респондентів, за Юрія Бойка можуть проголосувати 12,6% опитаних громадян, за голову партії ВО "Батьківщина” Юлію Тимошенко – 11,8% опитаних.

Крім того, лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко може розраховувати на 7,7% голосів, колишній глава уряду Володимир Гройсман здобуде 5,2%. Решта кандидатів не зможуть подолати бар’єр у 5% голосів.

Опитування проводилося 23-24 березня методом телефонних інтерв’ю серед 2500 респондентів віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих Криму та Донбасу. Похибка дослідження не перевищує 2%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, які політсили зможуть пройти до Ради у березні.