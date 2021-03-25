13:25  25 березня
МОЗ оновило розподіл карантинних зон, Київ та 10 областей - "червоні"
13:06  25 березня
Протест на Банковій: суд переніс обрання запобіжних заходів двом підозрюваним
08:11  25 березня
На Донбасі зафіксували сім порушень режиму "тиші": гатили із гранатометів та кулеметів
UA | RU
UA | RU
25 березня 2021, 16:46 629

У Харкові опублікували фейкову соціологію на користь Терехова, - експерт

25 березня 2021, 16:46 629
Читайте также на русском языке
Автори опитування вказали різні дані в таблиці та описі результатів дослідження
Автори опитування вказали різні дані в таблиці та описі результатів дослідження
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Харкові представили соціологічне дослідження електоральних симпатій харків'ян перед достроковими виборами міського голови, яке має всі ознаки фейкового.

Про це пише харківський політолог Юрій Чевордов на своєму Телеграм-каналі, передає RegioNews.

За словами Чевордова, він не вірить результатам дослідження, де в.о. мера Харкова Ігор Терехов перемагає всіх конкурентів.

Як зазначив експерт, щоб підозрювати, що дослідження фейкове, досить уже того, що "в тексті написано, що в другому турі Добкін перемагає Світличну, а в таблиці Світлична перемагає Добкіна. Зрозуміло, що помилка, але відразу видно, що не на тому концентрувалися) адже головне, щоб Терехов всіх перемагав))".

Так ось, знаючи і розуміючи тенденції, можу сказати наступне: Терехову буде складно. Я б навіть сказав дуже складно. Більше нічого говорити не буду, та й нема чого, по суті. Добкін. У нього вже сформований базовий електорат, і він нікуди не дінеться . Плюс його досвід, впізнаваність, медійність і різкість. Світлична якщо прийме рішення йти, то отримає відмінний результат", - зазначив Чевордов.

Дослідження, проведене маловідомою компанією "Оперативна соціологія" з Дніпра, було представлене 25 березня представником компанії Владиславом Балійчуком. За даними соціологів, на виборах в Харкові всіх перемагає Ігор Терехов в першому і другому турах виборів. Крім того, згідно з результатами дослідження, у позачергових виборах міського голови восени планують взяти участь 83,8% опитаних, що абсолютно неправдоподібно, адже явка в Харкові на виборах 2020 року склала 31,3%.

При цьому заявлена ​​похибка дослідження в 3,1%, перевищує різницю між результатом Терехова і Добкіна, що не дає підстав стверджувати про лідирування Терехова.

Соціологи також стверджують, що в дослідженні був використаний метод телефонних опитувань, база номерів генерувалася випадковим чином. Всього було опитано 1014 людей, що нерепрезентативно.

Нагадаємо, 17 березня Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади і місцевого самоврядування рекомендував призначити вибори мера Харкова 31 жовтня 2021 року.

Терехов обдурив харків'ян: опалення в Харкові подорожчало, перерахунок зробили тільки за січень, лютневі платіжки прийшли знову з подорожчанням.

Також повідомлялось, що НАЗК підозрює Терехова в корупції на зовнішній рекламі в Харкові.

Читайте також: Ковід-колапс в Харкові: Що робив би Кернес і чого не робить Терехов

вибори Харьків фейк соціологія Ігор Терехов маніпуляції

Терехов незаконно доручив знести в Харкові 50 білбордів з рекламою Добкіна
24 березня 2021, 12:52
У Харкові витратили кілька мільйонів на мобільні бригади, а Терехов їх розпустив
23 березня 2021, 12:35
Терехов перед виборами привласнив чужу розробку з боротьби з наркотиками
22 березня 2021, 17:43
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Ковід-колапс в Харкові: Що робив би Кернес і чого не робить Терехов
Одеський ветеран-тихоня. Чого домігся Гриневецький за сто днів при владі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віталій Бала
Кирило Сазонов
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram