У Харкові опублікували фейкову соціологію на користь Терехова, - експерт

Автори опитування вказали різні дані в таблиці та описі результатів дослідження

Автори опитування вказали різні дані в таблиці та описі результатів дослідження

Фото: із відкритих джерел

Про це пише харківський політолог Юрій Чевордов на своєму Телеграм-каналі, передає RegioNews.

За словами Чевордова, він не вірить результатам дослідження, де в.о. мера Харкова Ігор Терехов перемагає всіх конкурентів.

Як зазначив експерт, щоб підозрювати, що дослідження фейкове, досить уже того, що "в тексті написано, що в другому турі Добкін перемагає Світличну, а в таблиці Світлична перемагає Добкіна. Зрозуміло, що помилка, але відразу видно, що не на тому концентрувалися) адже головне, щоб Терехов всіх перемагав))".

Так ось, знаючи і розуміючи тенденції, можу сказати наступне: Терехову буде складно. Я б навіть сказав дуже складно. Більше нічого говорити не буду, та й нема чого, по суті. Добкін. У нього вже сформований базовий електорат, і він нікуди не дінеться . Плюс його досвід, впізнаваність, медійність і різкість. Світлична якщо прийме рішення йти, то отримає відмінний результат", - зазначив Чевордов.

Дослідження, проведене маловідомою компанією "Оперативна соціологія" з Дніпра, було представлене 25 березня представником компанії Владиславом Балійчуком. За даними соціологів, на виборах в Харкові всіх перемагає Ігор Терехов в першому і другому турах виборів. Крім того, згідно з результатами дослідження, у позачергових виборах міського голови восени планують взяти участь 83,8% опитаних, що абсолютно неправдоподібно, адже явка в Харкові на виборах 2020 року склала 31,3%.



При цьому заявлена ​​похибка дослідження в 3,1%, перевищує різницю між результатом Терехова і Добкіна, що не дає підстав стверджувати про лідирування Терехова.

Соціологи також стверджують, що в дослідженні був використаний метод телефонних опитувань, база номерів генерувалася випадковим чином. Всього було опитано 1014 людей, що нерепрезентативно.

Нагадаємо, 17 березня Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади і місцевого самоврядування рекомендував призначити вибори мера Харкова 31 жовтня 2021 року.

Терехов обдурив харків'ян: опалення в Харкові подорожчало, перерахунок зробили тільки за січень, лютневі платіжки прийшли знову з подорожчанням.

Також повідомлялось, що НАЗК підозрює Терехова в корупції на зовнішній рекламі в Харкові.

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