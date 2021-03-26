Терехов показал, что не справляется с Харьковом, - СМИ

Нынешние настроения в городе можно охарактеризовать ощущением харьковчанами некого затишья перед бурей

Нынешние настроения в городе можно охарактеризовать ощущением харьковчанами некого затишья перед бурей

Фото: из открытых источников

26 марта исполнилось 100 дней после смерти многолетнего мэра Харькова Геннадия Кернеса, однако новая городская власть во главе с Игорем Тереховым вызывает у харьковчан тревогу из-за отсутствия стабильности, активизации радикалов и ковидного коллапса в городе.

Об этом идет речь в статье "Сто дней без Кернеса: почему харьковчане уже не верят в "Успешный Харьков" с Тереховым" издания "Regionews.ua" .

Как отмечают многие наблюдатели за текущими процессами в Харькове и даже его непосредственные участники, нынешние настроения в городе можно охарактеризовать ощущением харьковчанами некого затишья перед бурей. То есть ни о какой-то стабильности времен Кернеса не может быть и речи – над всем довлеют тревожные ожидания, которые у горожан нарастают буквально с каждым днем. А привычное для других украинских городов политическое противостояние, с чем в Харькове после смерти мегапопулярного мэра теперь опять столкнулись, воспринимается его жителями в качестве умышленной дестабилизации устоявшейся городской жизни", - говорится в статье.

Авторы отмечают активизацию в городе праворадикального "Национального корпуса" Андрея Билецкого и их антиподов из движения "Патриоты – за жизнь", которое возглавляет одиозный нардеп от ОПЗЖ Илья Кива. Издание напоминает, что и Билецкий, и Кива имеют давние связи с главой МВД Арсеном Аваковым, заместителем которого до 2010 года был и нынешний и.о. мэра Терехов.

В Харькове все более превалирует мысль, что в случае необходимости сохранить свое политическое положение в стране Аваков легко и цинично достанет собственный харьковский козырь в виде резкой эскалации напряжения на улицах города. А Терехов, въехав в главный кабинет мэрии на светлой памяти Геннадия Адольфовича, станет одним из базовых рычагов для осуществления любых "кризисных" сценариев Арсена Борисовича", - говорится в материале.

Кроме того, нынешняя городская власть явно не справляется с усилившейся эпидемией COVID-19. "Харьков вышел в лидеры в стране по росту заболеваемости коронавирусом, городская власть реагирует на ситуацию нерешительно и хаотично, а лично Терехов занят грядущими выборами.

Одним словом, в городе наблюдается настоящий ковид-коллапс, харьковчанам, которым не повезет заболеть на COVID-19 в тяжелой форме сейчас, вероятнее всего, останется только умирать или надеяться на чудо", - отмечают авторы статьи.

Поэтому, резюмируют журналисты, горожане "делают для себя два альтернативных вывода: либо Терехов без пинка от своего умершего начальника не способен к самостоятельному управлению во всех отношениях, либо он – банальная марионетка в чужих злонамеренных планах. И оба таких умозаключения являются настоящим приговором для нынешнего и. о. мэра".

Напомним, ранее в Харькове опубликовали фейковую социологию в пользу Терехова.

Также сообщалось, что НАПК подозревает Терехова в коррупции на наружной рекламе в Харькове.

Читайте также: Сто дней без Кернеса: почему харьковчане уже не верят в "Успешный Харьков" с Тереховым.