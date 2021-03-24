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24 березня 2021, 14:40 368

НАЗК підозрює Терехова в корупції на зовнішній рекламі в Харкові, - депутат (ВІДЕО)

24 березня 2021, 14:40 368
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Від Терехова вимагають пояснень, де він взяв 1,6 млн. на свою рекламу
Від Терехова вимагають пояснень, де він взяв 1,6 млн. на свою рекламу
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НАЗК офіційно вимагає пояснень від в.о. мера Харкова Ігоря Терехова щодо походження коштів на його рекламну кампанію, оскільки ця кампанія має всі ознаки корупційного злочину.

Про це на своїй сторінці у "Фейсбук" повідомила депутат Харківської міськради від партії "Слуга народу" Аліна Мустафаєва, передає RegioNews.

За її словами, раніше вона надіслала запит в Національне агентство з питань запобігання корупції, в якому повідомила, що нарахувала в Харкові 400 білбордів з рекламою Терехова, на яких він вітав жінок з 8 березня.

"Якщо ми подивимось декларацію за 2019 рік пана Терехова, то ми побачимо, що його офіційний дохід, який складає 1,5 млн грн, іншого немає. За скромними підрахунками вартість і розміщення таких рекламних конструкцій складає від 4 до 6 тисяч грн... Якщо ми скромно перемножимо це все, то отримаємо 1,6 млн грн. Відповідно виникає питання, що за місяць Ігор Олександрович витратив свій річний дохід за 2019 рік?", - заявила Мустафаєва

Гроші з міського бюджету, за словами Мустафаєвої не виділялись і відповідні тендери не оголошувались. "На сайті Прозоро такого тендеру немає", - запевняє вона. За її словами, це не можна вважати соціальною рекламою "оскільки рішення виконкому не було і навіть якби це була соціальна реклама, то там не повинно було бути написано, що вітає секретар міськради. Там повинно було бути написано "міська рада". Чому саме пан Терехов повинен був розміщуватись на бордах?"

НАЗК в свою чергу офіційно вимагає від Терехова надати пояснення чиїм коштом здійснюється така рекламна кампанія.

За словами Мустафаєвої, всі рекламодавці сьогодні "напряму залежать від Ігоря Олександровича. Я змоделюю ситуацію, як все відбувалось насправді. Є багато фактів, які підтверджують мої слова: "Друзі, хочете працювати? А у вас там дозволи закінчуються і їх незабаром треба продовжувати. А я їх можу скасувати. Тому будьте такими люб'язними – на такий-то період я повинен знаходитися на всіх ваших рекламних площах".

Мустафаєва впевнена, що ситуація з рекламою Терехова – "це корупція в чистому вигляді, і я дуже бажаю, щоб йому присудили ще одну регалію – корупціонера і це клеймо залишалось з ним дуже довго".

Нагадаємо, після смерті Геннадія Кернеса обов’язки харківського міського голови тимчасово виконує секретар міськради і колишній перший заступник Кернеса Ігор Терехов. Найближчим часом Верховна Рада повинна призначити дострокові вибори мера Харкова на 31 жовтня 2021 року.

Раніше ми писали, що Терехов незаконно доручив знести в Харкові 50 білбордів з рекламою Добкіна

Читайте також: Вибори в Харкові. Чому харків'янам доведеться обирати між Добкіним і Аваковим.

вибори реклама НАЗК Харьків Михайло Добкін борди Ігор Терехов

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