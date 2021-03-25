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25 березня 2021, 11:52 22

Терехов обдурив харків'ян: опалення в Харкові подорожчало (ФОТО)

25 березня 2021, 11:52 22
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Перерахунок зробили тільки за січень, лютневі платіжки прийшли знову з подорожчанням
Перерахунок зробили тільки за січень, лютневі платіжки прийшли знову з подорожчанням
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У березні 2021 року харків'яни отримали платіжки за опалення, в яких, всупереч обіцянкам секретаря Харківської міськради Ігоря Терехова, значно підвищилася вартість послуг.

Про це на свій сторінці у "Фейсбук" написав харківський журналіст Олексій Басакін.

За його словами, в лютому 2021 року харків'яни вже отримали платіжки за опалення, в яких, всупереч обіцянкам секретаря Харківської міськради Ігоря Терехова, значно підвищилася вартість послуг. Однак після скандалу лютневі платіжки перерахували, трохи знизивши підсумкову суму.

"Отже, в лютому харків'яни отримали платіжки, в яких суми за опалення дещо відрізнялися від реальності. Особливо смішно це виглядало на тлі білбордів одного секретаря міськради про те, що тарифи на опалення і гарячу воду до кінця опалювального сезону залишаться незмінними. Пройшов шум соцмережами, і мерія терміново скликала брифінг, на якому новопризначений директор ХТМ пробурмотів, що був неправильно порахований календарний місяць. Тоді ж якийсь секретар міськради заявив, що все перерахують. Перерахували. Сума знижки склала 47 гривень, так чорт з ним, важливий принцип", - зазначив Басакін.

Однак у березні журналісту знову прийшов рахунок з підвищеними сумами платежів. Басакін опублікував платіжку, в якій сума до перерахунку за лютий і сума за березень виявилися ідентичними – 901,72 грн.

Дзвоню в ХТМ і отримую прекрасну відповідь: Шановний Ігор Олександрович Терехов обіцяв, що перерахунок буде в січні. Ми його виконали приблизно на 6%. Про лютий мови не було. Цитата дослівна", - написав Басакін.

"Аплодую вашим піарникам стоячи. Так нає... обдурити своїх виборців на єдиній гучній обіцянці треба вміти. Під'їзні бабусі і так схилялися більше до іншого, не дуже хорошого кандидата. Відчуваю, тепер акції ММД ще зростуть, особливо якщо їм хтось пояснить, кого звинувачувати", - підсумував Басакін.

Нагадаємо, що в січні 2021 року в. о. мера Харкова Ігор Терехов заявив, що до кінця опалювального сезону в Харкові вартість опалення і гарячої води піднімати не будуть. І навіть розмістив зовнішню рекламу з цією обіцянкою від своєї особи. Проте вже в лютому харків'яни отримали платіжки з підвищеними тарифами. Після скандалу в соцмережах і запитів журналістів, мерія пояснила, що ціна послуги підвищилася через технічну помилку. Після цього міськрада провела перерахунок платежів за опалення і гарячу воду в лютому 2021 року.

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