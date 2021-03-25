Терехов обдурив харків'ян: опалення в Харкові подорожчало (ФОТО)

Перерахунок зробили тільки за січень, лютневі платіжки прийшли знову з подорожчанням

Перерахунок зробили тільки за січень, лютневі платіжки прийшли знову з подорожчанням

У березні 2021 року харків'яни отримали платіжки за опалення, в яких, всупереч обіцянкам секретаря Харківської міськради Ігоря Терехова, значно підвищилася вартість послуг.

Про це на свій сторінці у "Фейсбук " написав харківський журналіст Олексій Басакін.

За його словами, в лютому 2021 року харків'яни вже отримали платіжки за опалення, в яких, всупереч обіцянкам секретаря Харківської міськради Ігоря Терехова, значно підвищилася вартість послуг. Однак після скандалу лютневі платіжки перерахували, трохи знизивши підсумкову суму.

"Отже, в лютому харків'яни отримали платіжки, в яких суми за опалення дещо відрізнялися від реальності. Особливо смішно це виглядало на тлі білбордів одного секретаря міськради про те, що тарифи на опалення і гарячу воду до кінця опалювального сезону залишаться незмінними. Пройшов шум соцмережами, і мерія терміново скликала брифінг, на якому новопризначений директор ХТМ пробурмотів, що був неправильно порахований календарний місяць. Тоді ж якийсь секретар міськради заявив, що все перерахують. Перерахували. Сума знижки склала 47 гривень, так чорт з ним, важливий принцип", - зазначив Басакін.

Однак у березні журналісту знову прийшов рахунок з підвищеними сумами платежів. Басакін опублікував платіжку, в якій сума до перерахунку за лютий і сума за березень виявилися ідентичними – 901,72 грн.

Дзвоню в ХТМ і отримую прекрасну відповідь: Шановний Ігор Олександрович Терехов обіцяв, що перерахунок буде в січні. Ми його виконали приблизно на 6%. Про лютий мови не було. Цитата дослівна", - написав Басакін.

"Аплодую вашим піарникам стоячи. Так нає... обдурити своїх виборців на єдиній гучній обіцянці треба вміти. Під'їзні бабусі і так схилялися більше до іншого, не дуже хорошого кандидата. Відчуваю, тепер акції ММД ще зростуть, особливо якщо їм хтось пояснить, кого звинувачувати", - підсумував Басакін.