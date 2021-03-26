Колишній чоловік голови Харківської ОДА йде з посади чиновника - ЗМІ

Він також є депутатом Харківської міськради

Він також є депутатом Харківської міськради

Фото: city.kharkov.ua

Голова Слобожанського міжрегіонального управління "Укртрансбезпеки" і ексчоловік голови Харківської ОДА Айни Тимчук Андрій Тимчук написав заяву про звільнення за власним бажанням. У разі погодження цієї заяви, чиновник залишиться тільки депутатом Харківської міської ради від партії "Слуга народу".

Як передає RegioNews, про це повідомляє Newsroom з посиланням на власні джерела.

Андрій Тимчук займав цю посаду починаючи з січня 2021 року. Як повідомляє видання, залишити роботу за власним бажанням його попросив міністр інфраструктури В'ячеслав Криклій.

Тепер заяву має підписати голова Державної служби України з безпеки на транспорті Єгор Прокопчук.

Наголошується, що раніше чиновник був керівником Департаменту екології та природних ресурсів ХОДА, однак у вересні 2019 року тодішній голова Харківської ОДА Юлія Світлична скасувала цей підрозділ через численні скарги. Однак новий керівник обладміністрації Олексій Кучер знову створив департамент і повернув чиновника на колишнє місце. До Харківської ОДА Тимчук був депутатом міськради, директором заводів, а також працював у Дніпропетровській обладміністрації.

Нагадаємо, у Харківській ОДА значно скоротили кількість чиновників в райадміністраціях.