В Харькове опубликовали фейковую социологию в пользу Терехова, - эксперт

Авторы опроса указали разные данные в таблице и описании результатов исследования

Авторы опроса указали разные данные в таблице и описании результатов исследования

Фото: из открытых источников

Об этом пишет харьковский политолог Юрий Чевордов на своем Телеграмм-канале, передает RegioNews.

По словам Чевордова, он не верит результатам исследования, где и.о. мэра Харькова Игорь Терехов побеждает всех конкурентов.

Как отметил эксперт, чтобы подозревать, что исследование фейковое, достаточно уже того, что "в тексте написано, что во втором туре Добкин побеждает Светличную, а в таблице Светличная побеждает Добкина. Понятно, что ошибка, но сразу видно, что не на том концентрировались) Главное ведь, чтобы Терехов всех побеждал))".

Так вот, зная и понимая тенденции, могу сказать следующее: Терехову будет сложно. Я бы даже сказал очень сложно. Больше ничего говорить не буду, да и нечего, по сути. Добкин. У него уже сформирован базовый электорат, и он никуда не денется. Плюс его опыт, узнаваемость, медийность и резкость. Светличная если примет решение идти, то получит отличный результат", - отметил Чевордов.

Исследование, проведенное малоизвестной компанией "Оперативная социология" из Днепра, было представлено 25 марта представителем компании Владиславом Балийчуком . По данным социологов, на выборах в Харькове всех побеждает Игорь Терехов в первом и втором турах выборов. Кроме того, согласно результатам исследования, во внеочередных выборах городского головы осенью планируют принять участие 83,8% опрошенных, что абсолютно неправдоподобно, ведь явка в Харькове на выборах 2020 года составила 31,3%.

При этом заявленная погрешность измерения в 3,1%, превышает разницу между результатом Терехова и Добкина, что не дает оснований утверждать о лидировании Терехова.

Социологи также утверждают, что в исследовании был использован метод телефонных опросов, база номеров генерировалась случайным образом. Всего было опрошено 1014 человек, что нерепрезентативно.

Напомним, 17 марта Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления рекомендовал назначить выборы мэра Харькова 31 октября 2021 года .

Терехов обманул харьковчан: отопление в Харькове подорожало. Перерасчет сделали только за январь, февральские платежки пришли вновь с подорожанием.

Также сообщалось, что НАПК подозревает Терехова в коррупции на наружной рекламе в Харькове.

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