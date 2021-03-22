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22 березня 2021, 17:43 51

Терехов перед виборами привласнив чужу розробку з боротьби з наркотиками

22 березня 2021, 17:43 51
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Він представив "новий чат-бот" для боротьби з поширенням наркотиків
Він представив "новий чат-бот" для боротьби з поширенням наркотиків
Фото з відкритих джерел
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Презентований особисто в.о. мера Харкова Ігорем Тереховим у Харківській міськраді "новий чат-бот" для боротьби з розповсюдженням наркотиків насправді був запущений понад рік тому без участі мерії.

У понеділок, 22 березня, у Харківській міськраді пройшла презентація нового чат-бота @StopDanger за участю в. о. мера Ігоря Терехова. За словами в. о. міського голови, "чат-бот стане новим підходом до розв'язання проблеми наркоманії".

"Бот працює в месенджері Telegram за наступною схемою: людина фіксує на відео або фото поширення наркотиків (продаж або закладка), зазначає геолокацію і записує аудіоповідомлення про те, що трапилося", - повідомляє офіційний сайт Харківської міськради.

Однак, на тому ж самому офіційному сайті міськради за 19 вересня 2019 року зберігається повідомлення про презентацію аналогічного чат-бота. Тоді його представляв декан факультету кіберполіції Харківського національного університету внутрішніх справ В'ячеслав Марков і описаний ним чат-бот Telegram працює аналогічно, представленому у 2021 році.

Таким чином, Терехов, готуючись до виборів харківського міського голови, видає за власну заслугу і як новий інструмент розробку ХНУВС, яка вже більше як рік працює в Харкові й до якої Терехов не має ніякого відношення.

Нагадаємо, 17 березня Комітет з питань організації державної влади та місцевого самоврядування Верховної Ради рекомендував призначити проведення виборів мера Харкова на осінь 2021 року. Одним з претендентів на посаду мера є колишній заступник померлого харківського голови Геннадія Кернеса – Ігор Терехов. В цей час як секретар міськради тимчасово виконує обов'язки міського голови.

Також відомо, що людей в.о. мера Харкова Терехова накрили на роботі з "конвертом", а саму історію хочуть зам'яти.

20 березня у міськраді Харкова звернулися у прокуратуру через гуляння на Масницю, влаштовані Тереховим. Саме через ці гуляння у Харкові стрибок захворюваності ковідом.

Раніше ми повідомляли, що Терехов особистим прикладом веде Харків в "лідери" щодо ковіду.

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