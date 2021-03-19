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19 березня 2021, 16:31 32

У фірмах родичів Медведчука та Козака на Закарпатті проходять обшуки, - ЗМІ

19 березня 2021, 16:31 32
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Слідчі перевіряють факти незаконного заволодіння земельними ділянками
Слідчі перевіряють факти незаконного заволодіння земельними ділянками
Фото: із відкритих джерел
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Сьогодні, 19 березня на території Закарпатської області працівники Нацполіції і прокуратури проводять обшуки на фірмах родичів народних депутатів від ОПЗЖ Віктора Медведчука та Тараса Козака.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на джерело в Офісі генпрокурора, передає RegioNews.

Зараз йдуть обшуки. Задіяні прокуратура і Нацполіція", - повідомляє джерело.

Відомо, що обшуки відбуваються в рамках розслідування справи про можливе незаконне заволодіння земельною ділянкою фірмою дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко. На ділянці був побудований оздоровчий комплекс "Паражин".

Також правоохоронці обшукують підприємство "Керамбуд", яким володіє брат Медведчука Сергій Медведчук, а також брат Тараса Козака Богдан Козак.

У цій справі слідчі перевіряють факти самовільного захоплення земельної ділянки та незаконного видобутку корисних копалин.

Нагадаємо, 11 березня повідомлялось, що проводяться масові обшуки на мережі автозаправок, які ЗМІ пов’язують з Медведчуком.

2 лютого своїм указом президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

обшуки прокуратура ОПЗЖ Закарпаття Віктор Медведчук Тарас Козак

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