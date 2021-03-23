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23 березня 2021, 12:34 13

Головний по Закарпаттю: Тищенко очолить місцевий осередок "слуг"

23 березня 2021, 12:34 13
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Документи вже передані в Міністерство юстиції
Документи вже передані в Міністерство юстиції
Фото: з відкритих джерел
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Народний депутат України від партії "Слуга народу" Микола Тищенко очолить обласне відділення партії в Закарпатській області.

Про це повідомляє Telegram-канал Klymenko Time, у розпорядженні якого є відповідний документ, передає RegioNews.

Нардеп Микола Тищенко офіційно став головою Закарпатського обласного осередку "Слуги народу". Документи вже передані в Мін'юст", - повідомляє канал.

Відповідне розпорядження №18/03-21 підписав голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко і народний депутат, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, а також голова Черкаської обласної організації партії "слуг" Олександр Завітневич.

Нагадаємо, на з'їзді партії "Слуга народу" у суботу, 13 березня, було прийняте рішення змінити статут політичної сили та утворити два великі керівні органи.

Слуга народа партія Закарпаття Микола Тищенко документ

 
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