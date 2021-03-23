Головний по Закарпаттю: Тищенко очолить місцевий осередок "слуг"

Поки пів світу спостерігало за тим, як Саша Грей варить борщ, Полтава мала своє не менш цікаве шоу – сесію Полтавської міської ради. Її дату переносили двічі, бо, ймовірно, тривали торги за посади: се...

Марафон "Вата Шоу" чи борщ по-полтавськи? У Полтаві нарешті обрали секретаря міськради та заступників мера Мамая

22 березня 2021

Стабільність по-херсонськи: на зміну виборчим казкам прийшли сірі будні

Минуло вже трохи більше ста днів, як міський голова Херсона та, станом на сьогодні, ще й нардеп Колихаєв склав присягу. Він відразу попросив не критикувати його пів року, дати попрацювати і розібратис...