Головний по Закарпаттю: Тищенко очолить місцевий осередок "слуг"
Народний депутат України від партії "Слуга народу" Микола Тищенко очолить обласне відділення партії в Закарпатській області.
Про це повідомляє Telegram-канал Klymenko Time, у розпорядженні якого є відповідний документ, передає RegioNews.
Нардеп Микола Тищенко офіційно став головою Закарпатського обласного осередку "Слуги народу". Документи вже передані в Мін'юст", - повідомляє канал.
Відповідне розпорядження №18/03-21 підписав голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко і народний депутат, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, а також голова Черкаської обласної організації партії "слуг" Олександр Завітневич.
Нагадаємо, на з'їзді партії "Слуга народу" у суботу, 13 березня, було прийняте рішення змінити статут політичної сили та утворити два великі керівні органи.