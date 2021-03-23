Розкол у "Голосі": з партії можуть виключити 6 нардепів

Причиною називають нещодавнє голосування цих депутатів

Причиною називають нещодавнє голосування цих депутатів

Фото: з відкритих джерел

У політичній раді партії "Голос" попередили низку народних депутатів, щодо їх ймовірного виключення після голосування за законопроєкт №5133, який "наносить суттєву шкоду репутації та політичним інтересам партії".

Як передає RegioNews, про це заявив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин у коментарі "Українській правді".

За даними нардепа, низка депутатів "Голосу" проголосували за направлення до КСУ законопроєкту щодо порядку призначення на посади та звільнення з посад директорів НАБУ та ДБР. Нардеп наголосив, що він не підтримує законопроєкт, але хоче, щоб його розглянув Конституційний суд на предмет неконституційності, щоб отримати "висновок єдиного органу, який може дати оцінку на конституційність".

Наразі цей законопроєкт має статус "направлено на висновок Конституційного суду".

Після цього політрада на своєму засіданні обговорювала це голосування і вирішила провести перевірку причин цього голосування, а також попередила низку нардепів про вигнання, якщо вони ще раз "завдадуть шкоди партії".

У протоколі політради зазначається, що ініційоване звернення до Контрольно-ревізійної комісії "Голосу" щоб "здійснити перевірку усіх обставин на предмет виявлення фактів… що можуть мати ознаки чи містити факти політичної корупції".

Нагадаємо, Комітет Верховної ради з питань правової політики схвалив рішення щодо законопроекту №5133 про нову процедуру призначення/звільнення глав НАБУ та Державного бюро розслідувань. Комітет рекомендує направити закон до Конституційного суду.