Николай Тищенко возглавит Закарпатскую областную организацию "Слуги Народа" - пресс-служба

Решение было принято на собрании облпарторганизации

Решение было принято на собрании облпарторганизации

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный сайт партии "Слуга народа".

Такое решение было принято на собрании (конференции) Закарпатской областной организации. На этой должности он заменил народного депутата Игоря Кривошеева.

Николай Тищенко написал соответствующее заявление и сложил полномочия главы Киевской городской организации партии "Слуга Народа". Временной руководительницей организации назначили народную депутатку от "Слуги Народа" Лесю Забуранную, - говорится в сообщении.

По данным СМИ, одной из основных задач, которые встанут перед Тищенко, является восстановление работы местного аэропорта. Он расположен на границе со Словакией - вылет и посадка самолетов там возможна только с использованием воздушного пространства Словакии, на территории которой находится и часть инфраструктуры аэропорта (например, посадочные огни). С 2017 года регулярные рейсы из Ужгорода не выполняются из-за того, что срок соглашения со Словакией об использовании воздушного пространства истек.

Как сообщалось вчера, стало известно, кто будет главный по Закарпатью: Тищенко возглавит местное отделение "слуг". Документы уже переданы в Министерство юстиции.

Ранее нардеп Тищенко отреагировал на слухи о своем назначении главой "слуг" на Закарпатье. Депутат пообещал работать там, где будет нужна его работа.