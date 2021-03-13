Нардеп Тищенко відреагував на чутки про своє призначення головою "слуг" на Закарпатті

Депутат пообіцяв працювати там, де буде потрібна його робота

Депутат пообіцяв працювати там, де буде потрібна його робота

Фото: з відкритих джерел

Народний депутат України від партії "Слуга народу" Микола Тищенко прокоментував чутки про своє можливе призначення головою осередку партії на Закарпатті. Так, якщо Тищенка призначать, то першочерговим завданням він бачить надання робочих місць і гідну зарплату.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на PavlovskyNews.

Я - бультер'єр президента, тому, де буде команда, де буде потрібна моя робота, там я і буду працювати", - зазначив нардеп.

Він заявив, що Закарпаття - це один із найскладніших регіонів, де мінімум 5 разів змінювалася влада, а люди залишалися і "цінували головні людські правила - любов, добро, працю".

Наголошується, що на з'їзді партії до нардепа підійшли депутати Закарпаття та обговорили питання комунікації депутатського корпусу ВР і Кабміну. На що Тищенко навів приклад організації роботи з приготуванням кави.

Для того, щоб приготувати каву нам потрібна машинка, стаканчик і бажання випити кави, але сьогодні не час для кави, сьогодні час засукати рукава і працювати", - підкреслив нардеп.

Нагадаємо, на з'їзді партії "Слуга народу" в суботу, 13 березня, було прийнято рішення змінити статут політичної сили й створити два великі керівні органи.