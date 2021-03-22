Депутатів "Слуги народу" не змушують голосувати за ідеологічні проєкти - Корнієнко

Їх не будуть виганяти з фракції, якщо вони будуть проти якихось рішень

Їх не будуть виганяти з фракції, якщо вони будуть проти якихось рішень

Фото: з відкритих джерел

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко запевняє, що депутатів партії не змушують голосувати за ідеологічні проєкти, оскільки більш ніж за півтора року спільної роботи депутати монобільшості вже певною мірою "притерлися" один до одного і кожен розуміє, чого можна чекати від кожного.

Про це передає RegioNews з посиланням на "РБК-Україна". Ніхто не буде змушувати депутатів, які явно не підтримують якісь ідеологічні рішення, на зразок постанови про Революцію гідності, голосувати за це, ніхто не буде їх виганяти з фракції", - сказав Корнієнко. Але він підкреслив, що точно так само ці ж депутати повинні бути готові, що "їх ініціативи в іншу сторону, наприклад, з мови, у фракції не будуть масово підтримувати". Нагадаємо, раніше народний депутат України та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відповів на звинувачення Олександра Дубінського в тому, що Офіс президента змушував його публічно розкручувати історію з публікацією "плівок Деркача".

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